15 West-Vlaamse lokale radiozenders stappen mee in pilootproject voor DAB+ en zijn vanaf maart digitaal te beluisteren

De West-Vlaamse lokale radio’s bundelden de krachten en zullen binnenkort op DAB+ te horen zijn. “Het gaat om een pilootproject waar 15 West-Vlaamse lokale radiostations aan meewerken. Na de technische uitrol hopen we ergens in maart digitaal te beluisteren te zijn”, aldus Maarten Veys, die namens Radio I.R.O. de voortrekkersrol op zich nam.

Op DAB+ kun je momenteel nog geen lokale radiostations beluisteren, maar daar komt straks dus verandering in. “We hebben daarvoor al een tijdje lobbywerk verricht, want als lokale radiostations wilden we die boot niet missen. We hebben nu het nieuws gekregen dat het licht op groen staat voor een West-Vlaamse proefproject.”

De opbouw van zendersites in Roeselare, Torhout en Brugge kan nu beginnen en eens die technische uitrol achter de rug is, zal je straks ook digitaal je favoriete lokale zender kunnen beluisteren. “Met Radio I.R.O (Izegem-Roeselare) wilden we zeker in dat project meestappen. Maar ik heb er persoonlijk op aangedrongen dat we met zoveel mogelijk West-Vlaamse stations samen zouden werken om dit project mogelijk te maken.”

Ook FM-frequentie blijft bestaan

De andere 14 stations zijn X-Ray FM (Torhout), VBRO en VBRO2 (Brugge), Radio Bingo (Roeselare), Radio Melinda FM (Oostende-Nieuwpoort), Star FM (Oostkamp-Brugge), Jess FM (Menen), Musica FM (Kortrijk), Kustradio (kust), Radio Ommeland (Oostkamp), WRadio (Westhoek-Roeselare), FM Gold (Izegem-Meulebeke), Gaveromroep (Deerlijk-Kortrijk-Zwevegem) en Radio Meteor (Tielt-Aalter). “Eens we gelanceerd zijn zal je op DAB+ kunnen afstemmen op al deze 15 zenders, ondertussen blijft hun FM-frenquentie ook nog bestaan.”