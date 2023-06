Radio en tv komen naar zee… en dat mag best wat kosten: kustgemeenten leggen meer dan 500.000 euro op tafel voor entertainment

Vier radiozenders en drie tv-stations spenderen hun zomer weer aan zee. En daar hebben onze badplaatsen best wat geld voor over: samen meer dan een half miljoen euro voor live radio, optredens en ander entertainment. “Maar je krijgt er onbetaalbare promotie voor terug en de lokale economie krijgt een enorme boost”, klinkt het in koor.

Metejoor en Pauline Slangen trappen op zaterdag 1 juli het Q-Beach House op het strand van Oostende officieel op gang. Onze kust is in de zomervakantie dan ook de place to be voor radiozenders, want behalve Q-Music strijken ook Radio2, Joe en Nostalgie neer in onze badplaatsen. En met Tien Om Te Zien, Zomerhit en de Ketnet Zomertour slaan ook tv-stations hun tenten op aan zee.

Dat doen die zenders niet gratis. Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge tellen samen meer dan een half miljoen euro neer voor de komst van Niels Destadsbader, Camille Dhont en andere Pommeliens naar hun zeedijk.

Blankenberge spant de kroon. De stad betaalt 150.000 à 200.000 euro voor de zes tv-opnames van VRT1-programma Zomerhit 2023 en voor zes weken live-uitzendingen van Radio2. Een investering die loont, vindt schepen van Evenementen Mitch De Geest (Open VLD). “Tijdens het beleid van het vorige gemeentebestuur is Tien Om Te Zien weggeglipt, dus hebben we Zomerhit met beide handen gegrepen. Die artiesten lokken heel wat toeristen naar onze stad, maar spreken ook onze inwoners aan.”

Reclame voor de kust

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende is het daarmee eens. “Wij werken nu al 15 jaar samen met Q-Music. Zo horen mensen live op de radio hoe leuk het hier is en krijgen ze ook een update van activiteiten en het weer. Daarnaast organiseert Q-Music ook concerten. Dat zorgt ervoor dat dagelijks honderden mensen vanuit heel Vlaanderen, maar ook tweedeverblijvers naar ons komen.”

Hoeveel Oostende precies betaalt aan de radiozender, is een goed bewaard geheim. “Het gaat over enkele tienduizenden euro’s, maar we geven daar geen verdere details over prijs. Er speelt immers ook concurrentie tussen de verschillende radiozenders.” Opvallend: Q-Music krijgt dus centen van Oostende, maar betaalt ook zélf aan de stad voor de concessie van de strandbar.

Ook in Middelkerke, waar straks radiozender Joe en VTM-programma Tien Om Te Zien neerstrijken, willen ze niet prijsgeven wat de komst van radio en tv hen kost. Maar het is elke euro waard. “Vijf opnamedagen midden in het toeristisch seizoen. Dat trekt dagjestoeristen, hé. Voor de horeca zijn dat hoogdagen. Elke kustgemeente wil een radiostation, want zo is er altijd wel iets te doen”, zegt schepen van Toerisme Tom Dedecker (LDD).

Lokale economie

In Nieuwpoort doen ze minder geheimzinnig. De stad telt 165.000 euro neer voor de komst van radiozender Nostalgie en het Nostalgie Beach Festival. “Die samenwerking is meteen voor drie jaar”, stelt schepen van Toerisme Ann Gheeraert (CD&V). “Vorig jaar, de eerste keer, was een enorm succes. Ook het festival was een grote meerwaarde. Alle hotels en B&B’s waren volzet. Zoiets is alleen maar goed voor onze lokale economie.”

Druk op politie

Tot slot is er De Haan, dat slechts 41.000 euro neertelt voor de Ketnet Zomertour. Die lokte vorig jaar nog 13.000 bezoekers naar deelgemeente Wenduine. “Dat is natuurlijk mooi meegenomen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA), al heeft die wel zijn bedenkingen. “Is het wel oké dat een overheidsdienst als de VRT gemeenten laat betalen voor hun programma’s? Dat is ondertussen zodanig ingeburgerd dat je er bijna niet meer omheen kan, maar je kan je er wel vragen bij stellen.”

“Door die evenementen moet je met nóg meer mankracht paraat staan dan op een normale zomeravond, die vaak al druk is”

Wie iets minder enthousiast is dan de gemeentebesturen over de komst van zoveel vedetten, is de politie. “We zijn blij dat we versterking krijgen vanuit het binnenland”, zegt korpschef Nicholas Paelinck van politiezone Westkust. “In de zomer verdrievoudigt het aantal inwoners bijna en die evenementen zorgen voor nog extra werkdruk. Op zulke momenten moet je met nóg meer mankracht paraat staan dan op een normale zomeravond, al is het maar om te patrouilleren of het verkeer te begeleiden.”