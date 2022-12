Vierde verzamelalbum van Dictator Dirk’ ligt nu in de boekhandels

Het gros van politiek Brugge blies maandag verzamelen in het stadhuis voor de voorstelling van het vierde verzamelalbum van de strip ‘Dictator Dirk’. “Koen en Bart mogen ons dankbaar zijn voor de inspiratie die we iedere week weer bieden”, lachte Dirk De fauw.

Het was druk maandagavond in de oude raadszaal van het Brugse stadhuis. Uit het schepencollege waren het maar enkelingen die er niet bij waren voor de voorstelling van De avonturen van Dictator Dirk 4. Ook een pak gemeenteraadsleden, van meerderheid en oppositie, tekenden present. De cartoonreeks van tekenaar Bart Vantieghem en scenarist Koen De Brabander over het reilen en zeilen in en rond het Brugse stadhuis is dan ook echt een onderwerp van gesprek in politiek Brugge.

Volledig in het grijs

“Iets na de opening van het Concertgebouw in 2002 begonnen we met ‘Patrick en Yves’, een strip over toenmalig burgemeester Patrick Moenaert en schepen Yves Roose”, vertelt scenarist Koen De Brabander. “Die bescheiden cartoon van drie plaatjes stond aanvankelijk op de ter ziele gegane satirische website Moon Art Gallery. Tijdens het bewind van burgemeester Renaat Landuyt maakten we lang geen cartoon meer, tot we in de aanloop van de verkiezingen van 2018 toch weer zin in kregen.”

Doordat Landuyt die verkiezingen verloor, was het zeer vlug afgelopen met De Avonturen van Kameraad Renaat. “En we twijfelden lang of we rond zijn opvolger Dirk De fauw wel een reeks konden maken”, vult Bart Vantieghem aan. “Eerlijk: we beschouwden hem als een grijs figuur. We hebben hem in die overgangsperiode ook écht volledig in het grijs afgebeeld, tot we op het idee kwamen om hem als een keiharde dictator voor te stellen.”

Burgemeester Dirk De fauw kan ‘zijn’ cartoon best wel pruimen. “Je moet tegen een duwtje kunnen, zeker in de politiek”, klinkt het. “Meer nog: humor en politiek hebben elkaar nodig. En trouwens Koen en Bart, én de mensen van Brugsch Handelsblad, mogen ons dankbaar zijn voor de inspiratie die we iedere week weer bieden. (lacht) Maar ernstig: bij mijn weten is Brugge de enige Vlaamse stad waar op regelmatige basis een cartoon over het reilen en zeilen in de lokale politiek verschijnt, dat is zeker een mooie prestatie.”

Poes met parachute

Bart Vantieghem, uiteraard ook nog standupcomedian, roosterde op de voorstelling alle protagonisten. “Vergeleken met u was Patrick Moenaert een stagiair en Frank Van Acker een jobstudent”, zo sprak hij tot De fauw. Franky Demon ziet hij als de ‘listige venijnige klikspaan’ en Pablo Annys is de ‘latin lover die graag profiteurs hun uitkering afneemt’. Minou Esquenet beeldt hij af als een poes met een parachute. “Ze is toch door Hilde Crevits in het college geparachuteerd? Mercedes Van Volcem is dan weer de politica die haar personeel om de drie maanden vervangt. Mieke Hoste heeft als voormalig uitbaatster van een crèche ervaring met stinkende bleiters en kan dan ook goed overweg met haar collega’s. En Nico Blontrock is de Billy Turf die overwoog een maagvergróting te laten doen…” En dan was er ook nog een eervolle vermelding voor de slechteriken van dienst: Zotte Pol (Van Den Driessche) en ‘überslechterik’ Stefaan Sintobin van Vlaams Belang.

Vladimirs broer

Als apotheose hadden de makers Pjotr, de broer van Vladimir Poetin, laten overkomen. Die had De fauw laten opnemen in de ‘Orde van de Bloeddorstige Dictators’. Daarbij hoorde een gigantische kepie.

En nu is het afwachten welke opvolger de strip ‘Dictator Dirk’ krijgt. ‘De avonturen van ‘Führer Franky’ misschien?