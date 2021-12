Roularta neemt Nederlandse magazine-uitgever New Skool Media over

De Belgische mediagroep Roularta neemt de Nederlandse media-uitgever New Skool Media over. Roularta Media Group wordt daarmee eigenaar van zowat 20 magazinemerken in Nederland, zo meldt het bedrijf woensdag. New Skool Media boekt een omzet van zowat 45 miljoen euro en heeft 170 voltijdse werknemers in dienst.

Roularta wordt met de overname de op één na grootste uitgever van magazinemerken in Nederland. De bekendste magazinemerken uit het portfolio van New Skool Media zijn EW (voordien Elsevier, opgericht in 1945), een opiniemagazine voor hoogopgeleide lezers, ondernemers en beslissingsnemers, en Beleggersbelangen, een mobile first-platform voor actieve investeerders.

“Met deze transactie werkt Roularta Media Group verder aan zijn internationale expansie en groeit het merkenportfolio met sterke multimediamerken en een loyale abonneecommunity”, zegt Xavier Bouckaert, CEO van Roularta Media Group. “De verschillende merken van New Skool Media hebben in totaal 260.000 abonnees. De b2c-inkomsten vertegenwoordigen 85 à 90 procent van de totale inkomsten. Het businessmodel van Roularta Media Group blijft dus verschuiven van b2b- naar b2c-inkomsten.”