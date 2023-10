Maaike Cafmeyer wordt (even) hoofdredacteur van De Krant van West-Vlaanderen: “Mijn mémé zou heel preus geweest zijn”

Stop de persen! De Krant van West-Vlaanderen vervelt op vrijdag 27 oktober tot De Krant van Maaike. Niemand minder dan West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer zwaait die week de scepter over onze redactie. “Ik vind het gewoon zot dat ik dit avontuur mág doen.”

Maaike Cafmeyer. De naam doet bij élke (West-)Vlaming meerdere belletjes rinkelen. De topactrice draait al meer dan twintig jaar mee en rijgt de ene toprol na de andere aan elkaar. Anja uit Bevergem, Frie Palmers uit De Twaalf en vooral Chantal Vantomme uit Chantal: La Cafmeyer vertolkt ze allemaal met evenveel verve.

De immer opgewekte Torhoutse Gentenare volgde vorig jaar Dominique Persoone op als West-Vlaams Ambassadeur en nu wordt ook zij een week onze hoofdredacteur. Eind oktober mag Maaike deze krant maken zoals zij het wil. “Een enorme eer”, vertelt ze met pretoogjes. “Deze kans kón ik gewoon niet laten liggen.”

Maaike Cafmeyer blijkt ook een hechte band met deze krant te hebben. “Ik ben opgegroeid bij mijn grootouders en daar lag De Krant van West-Vlaanderen altijd op tafel. Mijn mémé zou verschrikkelijk preus geweest zijn. Ik lees KW trouwens nog elke week. Digitaal, vanuit het verre Gent”, lacht ze.

“Het is de perfecte manier om de vinger aan de pols te houden in de provincie die me zo na aan het hart ligt. How, ik heb een serieuze boon voor wat jullie doen. Dat mag ik toch zeggen, hé?”

Eddy Wally en Bach

Maaike start met gezonde zenuwen aan haar tijdelijke job. “De journalistiek is niet mijn métier, maar ik ben omringd door stielmannen. De brainstorm leverde een karrenvracht aan ideeën op, nu ben ik razend benieuwd hoe we die allemaal in de praktijk zullen omzetten. En ik mag mee aan de knoppen zitten…”

© Kristof Pattyn

Onze hoofdredacteur-voor-één-week wil een krant vol sterke vrouwen klaarstomen. “Het Chantal-effect. De wereld loopt vol met bekende en volslagen onbekende vrouwen die elke dag opnieuw het verschil maken. Alleen beseffen we dat niet altijd even goed. Tegelijk wil ik ook mijn serieuze en luchtige kant tonen. Ik hou zowel van het oeuvre van Eddy Wally als van dat van Bach. Beide zijn evenveel waard.”

Haar voorgangers Wim Opbrouck en Dominique Persoone leverden de voorbije jaren pareltjes van kranten af, Maaike legt de lat minstens even hoog.

“Al heb ik wel flinke schoenen om te vullen”, zegt ze. “Wat zij presteerden, daar doe ik mijn hoed voor af. Maar, beste lezers, ik beloof nu al mijn stinkende best te doen. Ik wil er ook mijn creatief ei in kwijt. Het moet niet alleen interessant zijn, mijn krant moet er ook goed uitzien. Maar met het topteam van KW rondom mij heb ik daar alle vertrouwen in.”

Plus est en vous

Maaikes journalistieke avontuur is nu al geslaagd, vindt ze. “Het is gewoon zot dat ik dit mág doen”, glundert ze. “Ik hoop dat de lezer tevreden zal zijn met het eindresultaat. Ik wil ook een duidelijke boodschap meegeven: plus est en vous. Geloof in je dromen en ga er voor. Laat je door niets of niemand afschrikken. Dan geraak je er wel.”

En mocht Maaike écht carte blanche krijgen, dan zou ze graag historische vrouwen bij elkaar brengen. “Stel dat afstand en tijd geen obstakel vormen, dan wil ik een rondetafelgesprek organiseren met dames die het verschil gemaakt hebben, maar zich daar op het moment zelf niet van bewust waren.”

“Denk aan Rosa Parks die in de jaren zestig als kleurlinge haar zitplaats op de bus niet wilde afgeven, Marie Curie die baanbrekend wetenschappelijk werk heeft geleverd of onze eigen Annie Cordy, die het schopte tot een internationaal gelauwerde actrice en zangeres. Kon zij ooit weten dat er in Brussel een tunnel naar haar vernoemd zou worden. Ik heb straks mijn eigen krant. Daar ben ik óók al doodcontent mee.”