Henk (54) verzamelt al 40 jaar alle krantenknipsels: “Liefst 450 mappen boordevol nieuws over Groot-Zedelgem”

Sinds 1984 spaart Henk Denolf alle persartikelen over Groot-Zedelgem die verschijnen in dag- en weekbladen. “Mijn verzameling is opgedeeld in categorieën: sport, politiek, gemengd nieuws, verenigingsleven en feestelijkheden. Veertig jaar verder heb ik liefst 450 ‘classeurs’ boordevol artikels verzameld”, glundert dé Zedelgemkenner bij uitstek.

Henk Denolf (54) groeide met zijn broers en zussen op in de Hoge Vautestraat in Zedelgem. Vandaag woont hij nog altijd in het ouderlijk huis van wijlen Julien Denolf en wijlen Elza Schotte. Henk heeft lang in een drukkerij gewerkt, maar is enkele jaren werkloos geweest. Binnenkort begint hij weer te werken. De voorbije jaren zat hij echter niet stil. “Ik ben gemachtigd opzichter aan basisschool De Stapsteen in Veldegem. Iets wat ik bijzonder graag doe. Daarnaast ben ik ook vrijwillig medewerker zaalverhuur in dienstencentrum Veltershof in Veldegem. En uiteraard is er ook nog mijn verzameling”, zegt Henk, die ook altijd trouw op post is tijdens de gemeenteraad.

Basis al in 1976

Zijn verzameling persartikelen begon hij in 1984. “Maar eigenlijk werd de basis van mijn collectie al gelegd in 1976. Mijn vader deed toen mee aan de verkiezingen. Hij kwam lokaal op voor de toenmalige CVP. Hij behaalde niet genoeg stemmen om verkozen te worden, maar we woonden toen nog niet lang in Zedelgem. Daarvoor woonden mijn ouders in Wingene. Het was voor de job van mijn pa, die hier in Zedelgem bij Flandria werkte, dat ons gezin was verhuisd. Maar dus al die info van de verkiezingen van 1976 heb ik bijgehouden.”

“De een is gepassioneerd door voetbal, de ander door koers… en ik door onze gemeente”

In 1984 nam Henk deel aan een hobbysalon in Veldegem. “Ik verzamelde toen bierkaartjes. Ook wijlen Noel Hollevoet was op die beurs aanwezig. Hij vroeg me of ik niet geïnteresseerd was in enkele Torhoutse Bodes die hij bij zich had. Zo gezegd, zo gedaan, en ik nam die kranten mee naar huis. Ik ben beginnen knippen en ik ben nooit meer gestopt. Zo is mijn verzameling gestart. Ik heb trouwens nog de laatste editie van De Torhoutse Bode liggen van voor die overging naar De Weekbode. Die laatste editie verscheen op vrijdag 1 maart 1985”, weet Henk.

Feestelijkheden

Henk spaart alle artikels die verschijnen over Zedelgem en deelgemeenten uit dag- en weekbladen. “Vroeger nam ik ook nog reportages op over Zedelgem die werden uitgezonden op Focus-WTV, maar daarmee ben ik gestopt. Ook van het nieuws dat online verschijnt, blijf ik af. Enkel print.”

In zijn bureau en op zolder heeft hij liefst 450 classeurs met alle persartikelen over Groot-Zedelgem. “Om er toch enigszins orde in te krijgen, deel ik het nieuws op in vier categorieën: sport, gemengd nieuws, politiek en verenigingen en feestelijkheden. Die laatste categorie vertegenwoordigt de grootste brok. Voor wijlen Roger Schreel, die ook medewerker was bij jullie krant, ging ik trouwens vaak op pad om foto’s te nemen. Zo komt het ook dat ik heel wat foto’s heb van Roger.”

Wonderjaren Flandria

Henk heeft ook enkel boeken en gadgets over Zedelgem, zoals dvd’s, posters, bekers en wielertruitjes. Je kunt Henk gerust dé Zedelgemkenner bij uitstek noemen.

“De een is gepassioneerd door voetbal, de ander door koers, en ik door het reilen en zeilen in onze gemeente. Het is een dagelijkse bezigheid: lezen en knippen. Ook de geboortes en overlijdensberichten knip ik bijvoorbeeld uit het Brugsch Handelsblad. Echt alle nieuws verzamel ik. De artikels en items die ik het meest koester, zijn die van de wielerploeg Flandria. Het waren de wonderjaren van Zedelgem, volgens mij. Ook omdat mijn vader voor de firma werkte, is dat pure nostalgie voor mij.”

“Ik engageer me ook voor de dienst archief en werkte mee aan publicaties over onze gemeente en aan de expo over Roger Schreel, die eind vorig jaar te zien was in het gemeentehuis.” Waar zijn collectie zal belanden als hij er niet meer is? “Ik heb al mondeling beloofd aan de archiefdienst dat ik mijn collectie wil schenken aan de gemeente.”