Dorpskrantje in Ramskapelle verschijnt al 42 jaar: Leuke nieuwtjes en weetjes

Zopas is het nieuwe dorpskrantje van de Nieuwpoortse deelgemeente Ramskapelle van de persen gerold. Het is opnieuw een lijvig boekje geworden met 20 pagina’s vol nieuwtjes en weetjes over het dorp.

Het Dorpskrantje is een initiatief van DorpsAnimatie Ramskapelle met verantwoordelijke uitgever Dries Claeys en kent zijn oorsprong in 1980. In die 42 jaar tijd heeft het krantje nog niets aan nieuws- en geschiedeniswaarde ingeboet. Ook deze keer – in het vierde nummer van dit jaar – valt er heel wat op te rapen uit wat er in het dorpskrantje te lezen valt.

Miniatuurmolen

Zo staan er heel wat interessante weetjes in over onder meer de oprichting van de miniatuurmolen in de Molenstraat en een terugblik op bekende cafés in Ramskapelle. Er is ook ruime aandacht voor Alphonse De Pauw, indertijd de architect van de kerk en de pastorie van Ramskapelle. Ook de landbouw in Ramskapelle, na de Eerste Wereldoorlog, krijgt de nodige aandacht.

Naast deze geschiedkundige onderwerpen is er ook aandacht voor de actualiteit met onder meer de schrapping, door Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele, van de bescherming van de schoorsteen van de steenbakkerij en de schenking van het historische schilderij De slag om Ramskapelle voor de kerk.

Verder is er nog te lezen hoe de nieuwe Steenstraat aan zijn naam is gekomen; dankzij Roger Steen (1923-2010), die een tijdlang schepen was van Ramskapelle. Er mogen dan wel weinig evenementen plaatsvinden door de coronapandemie, in Ramskapelle blijft men hopen op beter: in het krantje staat te lezen dat de grote rommelmarkt gepland is op zondag 12 juni 2022 en ook de kaartavonden van Met de muil zijn erin terug te vinden.

Jaaroverzicht

Er is ook een jaaroverzicht opgenomen in het dorpskrantje met de geboorten en overlijdens die er waren het afgelopen jaar 2021. Kortom een Dorpskrantje met pit en een voorbeeld voor heel wat andere dorpen.

(PB)