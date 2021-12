Dirk De fauw neemt eenmalig de strip ‘Dictator Dirk’ over: “Ah ja, ik ben toch de dictator?”

Dictator Dirk, de wekelijkse strip over het reilen en zeilen in het Brugse stadhuis in onze Brugse editie Brugsch Handelsblad, is deze week aan zijn 150ste (!) aflevering toe. Om die verjaardag te vieren, neemt Dirk De fauw, zoals het een dictator betaamt, de strip volledig over.

Al meer dan tien jaar lang steken Bart Vantieghem en Koen De Brabander in onze krant de draak met de Brugse politici. Eerst deden ze dat in het cartoonstrookje ‘Patrick & Yves’, waarin burgemeester Patrick Moenaert en cultuurschepen Yves Roose de hoofdrol speelden. Daarna volgde de strip ‘Kameraad Renaat’, verwijzend naar burgemeester Renaat Landuyt. En de laatste drie jaar doen ze dit in ‘Dictator Dirk’, waarbij burgemeester Dirk De fauw wordt afgeschilderd als een foute despoot.

“Puur komisch”

“In het begin had ik wel wat angst voor de strip, ja”, bekent burgemeester Dirk De fauw. “Ik dacht: ik ben toch allesbehalve een dictator? Maar al snel werd duidelijk dat alles zo mijlenver staat van hoe we echt zijn en zo uitvergroot wordt, dat het overduidelijk is dat het puur komisch bedoeld is. Ik kan met alles lachen. Eenmaal had mijn familie het moeilijk toen een familielid ter sprake werd gebracht, maar ik heb hen tegengehouden om te reageren. Het is maar een strip.”

“Ben er trots op”

“Sommige schepenen kunnen er niet mee lachen. Iemand stelde al dat hij zijn abonnement zal opzeggen. Maar ik ben er ook wel trots op. Welke burgemeester kan zeggen dat hij een eigen strip heeft? Zelfs Bart De Wever niet. Hem heb ik trouwens de aflevering over de Ronde van Vlaanderen cadeau gegeven. Daarin zegt mijn figuur tegen hem dat hij, naar aloude Antwerpse traditie, beter een granaat zou gebruiken in plaats van een pistool om de Ronde op gang te schieten. (lacht) Of hij ermee kon lachen? Een beetje. (lacht) Maar weet je, in Antwerpen wisten ze van het bestaan van de strip af!”

Dirk De fauw, omringd door zijn collega-dictators, schrijft deze week het scenario van ‘Dictator Dirk’ voor tekenaar Bart Vantieghem. © Davy Coghe

Zelfs na drie jaar blijkt de strip nog springlevend. “Nog elke week word ik erover aangesproken. Ik gebruik het ook in het dagelijkse leven. In een verhitte discussie durf ik wel eens zeggen: Het is zo! Ah ja, ik ben toch de dictator? (lacht) Recent gebruikte ik dat in een meeting met het havenbestuur. Omdat ze de strip niet kenden, keken ze toch maar raar. (lacht) Maar ik heb de ceo meteen de eerste twee albums cadeau gedaan. Herinner je het persmoment waarbij schepen Nico Blontrock en ik die reuzegrote Lotto-ballen moesten vasthouden? Dan knipoogde ik eens naar Nico dat hij wel heel erg op zijn stripfiguur begon te gelijken.” (lacht)

De strip is deze week aan zijn 150ste aflevering toe. Voor één keer neemt Dirk De fauw, zoals het een echte alleenheerser betaamt, de strip volledig over. “Uiteraard opteer ik voor de opening van Wintergloed en mijn glorieuze overwinning op gouverneur en sheriff Carl Decaluwé.” (lacht)