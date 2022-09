De Zeewacht op stadhuis Oostende ontvangen voor 125ste verjaardag

Naar aanleiding van de 125ste verjaardag werden directie, redactie en medewerkers van De Zeewacht donderdagavond ontvangen op het stadhuis van Oostende. Eigenlijk mocht ons blad al op 6 december 2021 125 kaarsjes uitblazen, maar de ontvangst werd toen uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.

Ook enkele tegen van de familie Elleboudt waren donderdagavond van de partij. Op 6 december 1896 rolde bij hun voorvader, drukker en uitgever alphonse Elleboudt in Oostende, het allereerste nummer van onze krant van de persen. De Zeewacht is een van de oudste nog bestaande titels van het land en ook de oudste editie van De Krant van West-Vlaanderen. Reden genoeg voor het stadsbestuur van Oostende om de directie, redactie, medewerkers en vrienden van ons blad op het stadhuis te ontvangen.

Katholiek Vlaamsgezind weekblad voor Burger en Werkman. – Eerlijkheid en Orde, Broederlijkheid en Welvaart. Het is de ondertitel van ons eerste nummer, dat voor 5 centiem te koop was. Een jaarabonnement kostte 3,5 Belgische frank, voor Reklamen betaalde je 0,25 frank per regel, maar er was een uitzondering : Kostelooze mededeelingen van herbergfeesten voor de geabonneerde herbergiers, zo lezen we onderaan het lijstje tarieven voor ‘aankondigingen’.

Voor arme vissersvolk

De drukkerij-uitgeverij van Alphonse Elleboudt, geboren in 1864 en overleden in 1948, was toen gevestigd in de Kerkstraat. De krant en de drukkerij werden later verdergezet door zijn zonen Robert en Charles en kleinzonen Jacques en Jean. “Je had toen in Oostend een enorm contrast tussen de door Leopold II aangetrokken bourgeoisie en de geweldig arme vissersbevolking”, situeert Jean Elleboudt, intussen 90 jaar, het ontstaan van de krant. “Mijn grootvader wilde helpen om die mensen uit de armoede te halen door hen intellectueel te verbeteren via de krant.”

De ouders en broer van Alphonse Elleboudt overleden bij een bombardement van het pand in de Kerkstraat door de Engelsen in 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat liet op hem een diepe indruk na. Alphonse deed ook aan politiek. In het Interbellum was hij katholiek gemeenteraadslid en schepen van Openbare Werken. Hij liet onder meer het bloemenuurwerk in het Leopoldpark aanleggen.

Overname

De Zeewacht ging van start in de Kerkstraat en verhuisde later naar de hoek van de Van Iseghemlaan en de Christinastraat. Omdat de drukkerij er uit zijn voegen barstte, werd een deel ervan overgeplaatst naar het intussen gedempte derde handelsdok vlakbij het stadhuis. De drukkerij Elleboudt werd in 1928 omgevormd tot Unitas-drukkerij en verhuisde in 1933-1935 naar de Konterdam. De kantoren bleven in het centrum, maar verhuisden in 1968-1969 naar de Rogierlaan.

De Zeewacht evolueerde tot een nieuwsweekblad voor de hele kustregio en het hinterland, met afzonderlijke edities voor de Midden-, West- en Oostkust. Eind jaren ‘70 waren de drukkosten te hoog opgelopen, waardoor de familie Elleboudt besloot De Zeewacht over te laten aan Roularta Media Group vanaf 1 januari 1980. De Zeewacht evolueerde tot kusteditie van De Krant van West-Vlaanderen en blijft het nieuws van Oostende en de kust op de voet volgen. Dat hopen we nog vele jaren te kunnen doen. De Zeewacht Kust besteedt vrijdag en de komende weken extra aandacht aan het jubileum.