De Weekbode legt al 75 jaar veel nieuws onder de kerktoren: “Mijn vader verlegde geen steentje, maar een bérg”

Een drukpers. Veel meer had Willy De Nolf niet nodig om in 1947 geschiedenis te schrijven. De Roeselaarse advocaat loste toen de allereerste editie van De Roeselaarse Weekbode en legde zo de basis voor Roularta Media Group én voor deze krant. In de 75 jaar die volgden, bouwde zijn zoon ‘meneer Rik’ de West-Vlaamse uitgever mee uit tot een beursgenoteerd bedrijf. Het nieuws van onder de West-Vlaamse kerktoren bleef al die tijd heel belangrijk voor de internationale mediareus. Hoog tijd dus voor een interview in ‘zijn’ krant. “KW heeft het model van de toekomst.”

Rik De Nolf was van bij de lancering van Knack in 1971 tot eind 2015 CEO van Roularta Media Group. Nu staat zijn schoonzoon Xavier Bouckaert (47) aan het roer, maar meneer Rik – zoals hij door iedereen binnen het bedrijf respectvol wordt aangesproken, is nog altijd uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur en zo goed als dagelijks aanwezig op zijn bedrijf.

Op 1 november mag hij 73 kaarsjes uitblazen en dat maakt de Roeselaarse Moorsledenaar bijna even oud als De Weekbode, het oerproduct van waaruit Roularta uitgegroeid is tot een mediareus in binnen- en buitenland.

In 1956 rolde De Weekbode van de eigen drukpersen in de Mariastraat in het hart van de Rodenbachstad, in 1964 werd de huidige thuishaven in de Meiboomlaan ingehuldigd. “Het ging snel, al had mijn vader wellicht nooit kunnen dromen dat hij zo onbewust aan de wieg stond van wat Roularta nu betekent”, glimlacht meneer Rik minzaam.

75 jaar De Roeselaarse Weekbode. Wat doet dat met een mens?

(denkt even na) “Het is in zekere zin confronterend. De tijd vliegt… Ik heb veel mooie souvenirs aan die pioniersjaren. Als klein ventje ben ik opgegroeid tussen de eerste drukpersen. Toen ik een jaar of zes, zeven was, moest ik al de handen uit de mouwen steken. Boekdelen in elkaar steken, bijvoorbeeld. Gelukkig lag de oplage toen nog een pak lager dan nu. (lacht) Een heerlijke tijd. Ik zie mezelf nog na de werkuren met de gocart door de drukkerij zoeven.”

“Ik ben erg trots dat mijn vaders creatie vandaag nog springlevend is”

Wat was de drijfveer van uw vader om met De Weekbode van start te gaan?

“Zijn geliefde Roeselare informeren. Mijn grootvader Jozef De Nolf was burgemeester en mijn vader wilde voor zijn stad een eigen onafhankelijk katholiek weekblad. Het ging als een soort liefhebberij van start, maar na zeven jaar besloot mijn vader zich fulltime op zijn nieuwe passie toe te leggen. Zonder De Roeselaarse Weekbode zou er nooit sprake geweest zijn van Roularta. Het is trouwens een internationaal fenomeen: veel grote mediagroepen zijn destijds vanuit een lokaal blad opgebouwd.”

Rik De Nolf. © Kristof Pattyn

Die lokale kranten van eind jaren veertig zijn in niks meer te vergelijken met wat er nu wekelijks van de drukpersen rolt.

“Klopt. Uit De Weekbode is een West-Vlaams nieuwsmerk gegroeid: De Krant van West-Vlaanderen. Er was al snel de ambitie om de hele provincie te bedienen. Op 1 januari 2000 was met de overname van Het Wekelijks Nieuws van de Poperingse uitgeverij Sansen de volledige dekking een feit en konden we KW in de markt zetten. Het plan was om een volwaardige West-Vlaamse dagkrant te lanceren, naar het voorbeeld van Het Belang van Limburg, met elk weekend een extra krant voor elke stadsregio.”

Maar die is er nooit gekomen.

“De timing was niet perfect. De crisis omtrent de dotcom-bubbel woedde net in alle hevigheid, reclame-inkomsten vielen terug… Ik ben ervan overtuigd dat KW vandaag het model van de toekomst realiseert: elke dag van de week, 24 uur op 24 een erg gestoffeerde website met al het mogelijke West-Vlaams nieuws en op vrijdag een dikke krant waar je jezelf het hele weekend in kan verliezen. Het KW-model over de andere provincies uitrollen zou dan weer onmogelijk geweest zijn. Deze krant kan buigen op decennia ervaring, een enorm netwerk aan correspondenten… Uniek in de Vlaamse mediawereld.”

“De Krant van West-Vlaanderen maakt me elk weekend weer iets slimmer”

Wat is de grote sterkte van De Krant van West-Vlaanderen?

“De combinatie van de lokale regiokranten en de vernieuwde provinciale krant. Aan de ene kant heb je de pijlers die al 75 jaren niet weg te denken zijn: lokaal nieuws, familienieuws, sport- en andere verenigingen… De Krant van West-Vlaanderen is een krant van het volk. In de vijf traditionele regionale titels passeert zo goed als élke West-Vlaming er ooit de revue. En meestal zelfs meerdere keren. En nu biedt de recent uitgebreide algemene provinciekrant een niet te onderschatten meerwaarde. Op die manier bieden wij interessante verhalen en dossiers die iedere West-Vlaming boeien en bereiken we steeds meer een nieuw publiek.”

In 1964 werd het gloednieuwe hoofdkantoor van Roularta langs de Meiboomlaan in Roeselare in gebruik genomen. © GF

Hoe belangrijk is de titel vandaag binnen Roularta Media Group?

“Het blijft de origine van alles. De Krant van West-Vlaanderen is een erg sterk merk. Net als De Weekbode, trouwens. In en rond Roeselare is die laatste een naam als een klok. Roularta wordt er zelfs mee vereenzelvigd. Dat zegt iets over de nalatenschap van mijn vader. Hij heeft geen steen verlegd, maar een bérg. Ik ben erg trots dat zijn creatie vandaag springlevend is. De redactie wordt bevolkt door een jonge en enthousiaste equipe die week na week een mooie krant in elkaar bokst. Ze verrassen me nog keer op keer. In nationale kranten kén je al het nieuws al. Dat is bij KW nooit het geval.”

Hoe relevant is regionaal nieuws in deze snelle en digitale tijden?

“In mijn ogen: zéér belangrijk. De meeste mensen komen na hun jeugd in een nieuwe omgeving terecht. Iedereen kan maar beter weten wat daar gebeurt. Deze krant doet je sneller inburgeren en dat is essentieel voor een gezonde samenleving. Ik ben daar een perfect voorbeeld van. Toen ik van Roeselare naar Moorslede verhuisde, hielpen de artikels in De Weekbode me om mijn nieuwe thuis te leren kennen. Deze krant doet je sneller inburgeren en dat is essentieel voor een gezonde samenleving en ieders welzijn. Anderzijds zijn West-Vlamingen ook wereldburgers. Overal vind je provinciegenoten die het verschil maken, van wereldsteden tot de kleinste dorpjes in godverlaten oorden. Hun verhalen lees je in KW. En nergens anders.”

Hoe ziet u de toekomst voor De Krant van West-Vlaanderen?

“In één woord: rooskleurig. KW vervelde de voorbije jaren naar een jong en toonaangevend medium, een krant met een stevige community, een hoge gevoelswaarde en een solide basis. Elke week krijg je een mix van must know en nice to know. Dan zit het goed.”

Willy De Nolf. © GF

Wat wenst u de krant de komende 75 jaar toe?

“Vooral heel veel lezers en abonnees. En verrassend nieuws. Ikzelf start elke vrijdagochtend met een kraakverse KW in de handen. Ik doorblader de krant eerst helemaal en neem het hele weekend de tijd om ze te lezen. En dat doe ik grondig. De stuntkrant met Dominique Persoone als tijdelijk hoofdredacteur heb ik bijvoorbeeld van a tot z uitgepluisd. Dat dergelijke initiatieven boven water komen, zegt veel over de dynamiek die er heerst. Laat me het zo stellen: De Krant van West-Vlaanderen maakt me elk weekend weer iets slimmer.”

Wat zou u als hoofdredacteur zeker in de krant plaatsen?

(lacht) “Ai, nu heb je me… Ik laat de invulling over aan mensen met een puur journalistiek hart. Maar wat ik wél doe: elke keer ik ons Roularta-verhaal vertel op introductiedagen voor nieuwe medewerkers bijvoorbeeld begin ik bij het prille begin, De Roeselaarse Weekbode van mijn ouders. Ik ben trots op het parcours dat we afgelegd hebben. Deze krant zal nooit verdwijnen.”