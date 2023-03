Bissegem heeft nieuwe gratis dorpskrant met‘Tjingteraraboem!’:“In de toekomst willen we nieuws over alle Bissegemse verenigingen brengen”

Eind november 2022 ontbond de redactieraad van de Bissegemse dorpskrant ‘’t Minneke’. De leden van Bissegem Verenigd staken de handen uit de mouwen en creëerden een gloednieuwe opvolger. Op 1 maart kregen alle inwoners van Bissegem de eerste editie van ‘Tjingteraraboem’ in hun brievenbus. De naam verwijst naar het alombekende lied ‘En mèn ne kjè noa Bissgem gewist’.

“We vonden het heel jammer dat er geen aankondigingen meer waren van de activiteiten die plaatsvinden in Bissegem”, begint Philippe Verschaete. Samen met vijf andere leden van Bissegem Verenigd ging hij aan de slag om een nieuwe dorpskrant voor de Bissegemnaren te creëren. Bissegem Verenigd is de nieuwe naam van de vroegere Culturele Vereniging. De vereniging wil hun werking niet meer beperken tot culturele verenigingen. Zo komen nieuwtjes over volleybalploeg Bidavo, voetbalbloeg KRC Bissegem en lagere school ‘De Tandem’ ook aan bod in de nieuwe krant. “In de toekomst zouden we het graag ook uitbreiden naar alle verenigingen in Bissegem, ook al is dat een uitstervend ras.”

Back to basics

‘Tjingteraraboem!’ keert terug naar de basics. De dorpskrant houdt het bij informatieve zaken, zoals aankondigingen van activiteiten van Bissegemse verenigingen en korte verslagen over wat er zich allemaal heeft plaatsgevonden de vorige maanden. Het is niet de bedoeling dat er opiniestukken in verschijnen. Ook kiest de redactieraad er bewust voor om geen publiciteit in de krant te zetten. Met de subsidies die ze krijgen van stad Kortrijk hebben ze voldoende middelen om de krant te publiceren en gratis aan te bieden.

We hebben voor een A5- formaat is gekozen voor de krant, dat maakt het gemakkelijker om weg te steken en mee te nemen naar huis – Bezieler Philippe Verschaete

Op 1 maart zat de eerste editie van ‘Tjingteraraboem!’ bij elke Bissegemnaar in de brievenbus. Het is de bedoeling dat het blad om de twee maanden verschijnt. “In de krant volgt er telkens een overzicht van wat er de komende drie maanden op de planning staat, zo is er wat overlapping met de volgende editie”, zegt Philippe. “Naast de Bissegemse brievenbussen, liggen er ook exemplaren in de kantines van sportverenigingen, het Wijkcentrum, het OC & de bibliotheek. Niet-inwoners van Bissegem kunnen op die manier ook het blad lezen en te weten komen wat er zoal leeft in het dorp. Dat is ook de reden waarom er voor een A5- formaat is gekozen voor de krant, dat maakt het gemakkelijker om weg te steken en mee te nemen naar huis. Binnenkort zal de dorpskrant ook online te vinden zijn via de Facebookpagina ‘Nieuws uit Bissegem’.”

Teamwork

De redactie van ‘Tjingteraraboem!’ werkt niet met een hoofdredacteur en kiest voor puur teamwork. De groep telt zes leden en heeft geen vaste vergadermomenten. De redactie communiceert vooral via WhatsApp en zit samen wanneer dat nodig wordt geacht. Ze krijgen bijkomende steun van een zestal vrijwilligers die helpen om de boekjes rond te brengen bij de Bissegemnaren. Die vrijwilligers zijn gerekruteerd uit Bissegem Verenigd en het Wijkcentrum.

(SVD)