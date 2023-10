Belgische toerismepers op bezoek

Een delegatie van de Belgian Federation of Tourist Press is vorige zondag ontvangen in het stadhuis. De BFTP is een organisatie die journalisten, schrijvers, voordrachtgevers, fotografen, cineasten, persvoorlichters, docenten, gidsen, kortom vertegenwoordigers van diverse media verenigt, zodat zij elk op hun terrein hun kennis over toerisme overdragen en daardoor de toeristen informeren en stimuleren om nieuwe horizonten te verkennen.

Vooraf hadden ze een geleide wandeling door de stad gemaakt. Tijdens hun ontvangst in het gemeentehuis zette burgemeester Lies Laridon de sterke punten van Diksmuide in de kijker, vertelde ze over de lokale producten en de vele mogelijkheden om de stad op het water, te voet, met de fiets te ontdekken. De bezoekers hadden heel veel lof over de vele mooie plekjes die ze hadden gezien tijdens hun wandeling. (ACK)