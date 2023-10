BEKIJK – Herbeleef De week van Maaike

Een week lang draaide West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer mee op onze redactie. Ze had maar één doel voor ogen: de best mogelijke Krant van Maaike maken. Herbeleef hier de week van Maaike.

Het laatste woord geven we graag aan Maaike, die haar taak als hoofdredactrice met de nodige zorg en toewijding volbracht. Omgekeerd bleek haar liefde voor de krant ook groot en zag ze naar eigen zeggen veel raakvlakken met haar werk als actrice.

Toen Maaike de vraag kreeg om een week lang hoofdredactrice van deze krant te worden, heeft ze naar eigen zeggen niet getwijfeld. “Maar ik wilde het niet zomaar pro forma doen, ik wilde het goéd doen. Ik wist ook al snel wat ik wilde doen: straffe vrouwen met een goed verhaal naar voren schuiven. Met hutsepot vonden we ook nog eens een leuke en lekkere kapstok.”

Maaike leest elke week een pak kranten, ook de Nederlandse. “Ik hecht er veel meer waarde aan dan sociale media. Bij kranten en magazines moeten mensen echt de moeite doen om in hun pen te kruipen om iets gefundeerd en hopelijk genuanceerd te schrijven. Maar eerlijk? Vrolijk word ik er niet altijd van. Daarom wilde ik een positieve insteek voor deze krant. Het was heel tof om te doen. Ideeën verzamelen, brainstormen, puzzelstukjes samen leggen. In ons vak moet je dat ook doen. Het is dan altijd fijn als die puzzelstukjes in elkaar vallen én het er ook nog eens goed uitziet.”

“Of er mij iets heeft verrast? Het gaat er stiller aan toe dan gedacht op zo’n redactie en toch kan er nog gelachen worden. Bovendien gaat de tijd ook heel snel eenmaal je bezig bent. Ik hou er zelf wel van om tegen een deadline te werken.”

Talent

Weinig mensen weten dat er in Maaike ook een getalenteerde schrijfster huist. “Ik schrijf graag en veel, vooral thuis. Ideeën, tekstjes en columns. Misschien moet ik dat eens bundelen. Het gebeurt soms dat ik overdag op een zin zit te kauwen en dat die dan ‘s avonds in bed plots valt. Journalisten hebben dat vast ook. Ik heb overigens wel veel respect voor wat jullie doen. Jullie werken heel doelgericht. Tegelijkertijd moet het ook snel en juist de geest van het interview kunnen weergeven. Maar het lijkt me ook wel veel getjool. Daarom zou het misschien niet meteen iets voor mij zijn. Ik ben graag thuis en zou liever wat meer thuis willen zijn.”

Hoeft het nog gezegd dat Maaike blij is met het eindresultaat? “Ik ben preus, ja. Van de kleurrijke frontpagina tot het einde. Jullie mogen mij altijd nog eens bellen.” (lacht)

(foto Kristof Pattyn/mlt)