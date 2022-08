PORTRET Ignace Crombé: self-made man die de misswereld door elkaar schudde

Amper 65 jaar oud werd Ignace Crombé. De voormalige Missmaker stond jarenlang in het brandpunt van de Vlaamse media, maar was de voorbije jaren wat naar de achtergrond verdwenen. Een agressieve pancreaskanker werd de Deerlijkenaar fataal.

Dat hij de schaduw van de kerktoren van Lauwe – het dorp aan de rand van Kortrijk waar Ignace Crombé opgroeide – zou ontgroeien, was al tijdens zijn jeugdjaren duidelijk. Tijdens zijn studies marketing aan de toenmalige Hantal in Kortrijk ontpopte de jonge Ignace zich als een van dé roergangers van het West-Vlaamse studentenleven. Als sportpraeses van studentenclub Mercurius bokste hij zijn eerste organisaties in elk elkaar en die lijn trok hij ook in zijn professionele carrière door.

Hij startte zijn loopbaan bij de bekende textielproducent De Witte Lietaer in zijn eigen Lauwe, waar hij verantwoordelijk was voor de public relations en de organisatie van beurzen in binnen- en buitenland. In 1983 hield hij zijn eigen organisatiebureau boven de doopvont: Animô.

Van Miss België naar eigen verkiezing

In 1991 zette hij zichzelf écht op de kaart. Vijf jaar eerder had hij de verkiezing van Miss België bijgewoond, een evenement dat in zijn ogen wat stuntelig in elkaar gebokst was. Hij liet zich er fotograferen met winnares Lynn Wesenbeek en stuurde de beelden naar De Streekkrant om zijn naambekendheid in Vlaanderen te laten groeien.

In 1990 was Crombé opnieuw te gast bij Miss België en dankzij Anne De Baetzelier, die dat jaar het kroontje in de wacht sleepte, kon hij toenmalig organisator Cécile Muller overtuigen om hem als co-producent aan te stellen. Daar deed hij zijn eerste ervaring in het misswereldje op, een jaar later lanceerde hij zijn eigen miss-verkiezing: Miss Belgian Beauty.

© Christophe De Muynck

Een schot in de roos, want de volbloed ondernemer en organisator deed het wereldje op haar grondvesten daveren. Hij bedacht onder andere het meter- en petersysteem voor kandidates, voerde de wildcard in, organiseerde als eerste in Vlaanderen promotours.

Champions League

Rani De Coninck zwaaide als eerste Crombé-miss af, waarna de trein definitief vertrokken was. “De mooiste professionele verwezenlijking van mijn leven”, omschreef Ignace Crombé tijdens een uitgebreid interview met De Krant van West-Vlaanderen, eind juni. “Het was een fenomeen. De eerste verkiezingsshow hield ik in de Cortina in Wevelgem, het jaar nadien stonden de kandidates al op het podium van het Casino in Knokke. Dat was van eerste klasse meteen naar de Champions League, hé.”

“Ik heb ook een pak carrières van winnaressen kunnen helpen lanceren. Onze allereerste Miss was Rani, maar later volgden nog namen als Els Tibau, Zsofi Horvath, Nele Somers en Cynthia Reekmans. Die doen bij veel mensen nog steeds een belletje rinkelen.”

© Christophe De Muynck

Miss Belgian Beauty bleef tot 2009 een certitude op de missverkiezingskalender, maar de laatste twee jaar kwam Ignace Crombé vooral in negatieve zin in de pers. Uitgelekte liefdesmails naar Miss Belgian Beauty-kandidaten en zijn vechtscheiding met zijn ex-vrouw Myriam Jacques vormden daarvan het triest hoogtepunt.

Organiseren in het bloed

De misswereld keerde hij de rug toe, het organiseren bleef hem in het bloed zitten. Boekingen van artiesten verzorgen, presentaties verzorgen, allerhande evenementen van a tot z in goeie banen leiden en volledig zelfbedachte kindershows in elkaar boksen: het was Ignaces tweede natuur.

De afgelopen maanden had hij zijn activiteiten wel fors teruggeschroefd. “Kindershows en presentaties doe ik niet meer, net als events organiseren”, zei hij anderhalve maand geleden. “Boekingen van artiesten verzorg ik wel nog. Met spijt in het hart, maar een bewuste keuze.”

“Al wil ik graag nog één keer stevig uitpakken, ten voordele van Kom op tegen Kanker. Een eetfestijn organiseren en de opbrengst integraal wegschenken. Als wederdienst voor de goeie zorgen die ik nu krijg.”

Die mooie ambitie zal hij helaas niet meer in realiteit kunnen omzetten.

Begrafenis zelf geregeld

Privé ging het de man niet altijd even goed voor de wind. Hij was 24 jaar getrouwd met Myriam Jacques, met wie hij één dochter heeft: Stéphanie (30). In 2008 gingen ze uit elkaar en nadien vormde hij zes jaar lang een koppel met Patricia Govaerts, bekend als zangeres Trisha. In 2012 kregen ze samen een dochter: Axelle. In 2015 gingen ze uit elkaar.

Een beeld uit 2007, toen Nele Somers Miss Belgian Beauty werd. © BELGA

Nu had hij opnieuw de liefde gevonden bij de Harelbeekse Nathalie Vanderhaegen (39). “Voor Nathalie en Axelle blijf ik vechten”, klonk het eind juni bij Ignace Crombé. “Zij zijn de belangrijkste personen in mijn leven. Ik wil ook niet dat ze straks, wanneer ik er niet meer ben, voor een berg praktische beslommeringen staan.”

“Zo overweeg ik om mijn eigen uitvaart van a tot z te regelen. Dan ligt alles vast en hoeven ze geen moeilijke beslissingen meer te nemen. Als organisator pur sang wil ik ook dat alles tot in de puntjes geregeld zal zijn. Beschouw het als mijn laatste event.”

Of hoe de geboren organisator tot zijn laatste adem met zijn grootste passies bezig was: zijn familie en zijn vak.

Met Patricia Govaerts, beter bekend als Trisha. Ignace en Trisha hadden zes jaar een relatie en kregen in 2012 samen een dochter: Axelle. © BELGA