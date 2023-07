Populaire podcast Wielerclub Wattage komt deze zomer naar Bredene met liveshow

In een mum van tijd groeide Wielerclub Wattage uit tot een van de meest beluisterde sportpodcasts van ons land. Het zet zich zo tussen gevestigde waarden als 90 minutes en MIDMID. Deze zomer, na afloop van de Tour en net voor het WK, trekt Wielerclub Wattage opnieuw het theater in om hun podcast voor een livepubliek te brengen. Op woensdag 2 augustus komt de Wielerclub babbelen in MEC Staf Versluyscentrum in Bredene.

Podcast met vermogen

Wielerclub Wattage zag voor het eerst het levenslicht op 2 maart. Enkele dagen na het Vlaams openingsweekend werd er teruggeblikt op De Omloop en Kuurne, maar ook de Strade Bianche die er zat aan te komen werd uitvoerig besproken. In deze gloednieuwe wielerpodcast heeft host Ruben Van Gucht het over de wieleractualiteit, verhalen uit de oude doos en wordt er gedold met Wolf (Dirk De Wolf) en Jeanke (Jan Bakelants). Superster Tom Boonen maakt het sterrenensemble van Wielerclub Wattage compleet. De podcast was initieel gestart om enkel wielerklassiekers in het voorjaar te fileren, maar de immense populariteit haalde de makers in. Daarom werd in mei beslist om drie Giro-specials te brengen, en dat voor een groot livepubliek. Omwille van de niet aflatende vraag en honger naar nieuwe afleveringen komt daar nu dus ook een zomerspecial bij, opnieuw voor een livepubliek.

Zomerspecial

Begin juli is vaste prik voor de start van de Ronde van Frankrijk. Het drie weken durende evenement is het decor voor de strijd om de gele leiderstrui en de jacht op leeuwtjes (voor elke etappewinnaar). De beste renners ter wereld strijden op het grootste toneel om de overwinning, op zoek naar victorie bij eindstreep in Parijs, onder de Arc de Triomphe.

Er zijn ook verschillende Belgen die de Tour kleuren, denk maar aan Wout van Aert of Jasper Philipsen. Drie weken vol emotie, spanning en strijd zullen voor voldoende voer zorgen om een rijkelijk gestoffeerde podcastavond te creëren. Op woensdag 2 augustus neemt de Wielerclub de tijd om de Ronde van Frankrijk na te beschouwen. En dan is er nog het WK wielrennen dat een week later plaatsvindt. Ook een uitgebreide vooruitblik daarover zal op zijn plaats zijn. Met Remco Evenepoel en Wout van Aert heeft ons land overigens twee topfavorieten om wereldkampioen te worden in Glasgow.

Voor het eerst aan zee

De kijk- en luistercijfers voor de podcast laten weinig aan de verbeelding over. In enkele weken haalde het format vergelijkbare cijfers met die van vaste podcastwaardes. Wielerclub Wattage trok tijdens de Giro al door het Vlaamse binnenland met drie hopeloos uitverkochte shows (Puurs, Geraardsbergen en Dilbeek), maar voor de grootste wielerronde maakt de club een uitstap naar zee. Het is meteen de eerste liveshow in West-Vlaanderen voor het ensemble.