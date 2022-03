Pink Radio: radio door mannen, voor vrouwen

Sinds kort weerklinken nieuwe en vooral vrouwelijke klanken in het Vlaamse radiolandschap. Pink werd vorige week voor het eerst de ether ingestuurd en zette meteen de toon voor een nieuwe manier van radio maken. Lauwenaar Toon Debonne (34) lag mee aan de basis van dit unieke project en blikt alvast vooruit. “Het stoere, mannelijke kantje van radio? Daar maken we komaf mee.”

Influencers, bakken muziek en programma’s die we niet meteen op de populaire radiozenders verwachten. Het is het recept waarmee Pink de traditionele radiowereld stevig dooreen wil schudden. “Een eenvoudig gesprek rond de koffietafel, meer was er niet nodig om van start te gaan.” Zowel Toon als zijn collega Lennart Creël merkten op hoe de grondslag van de radioprogramma’s steeds mannelijk was. “Heel wat zenders trokken van tijd tot tijd al eens de vrouwvriendelijke kaart, maar dat was eerder uitzondering dan regel”, klinkt het. “Programma’s laat in de avond of via aparte kanalen, daar kon je ze vinden. Pink zal ze permanent aanbieden. Een combinatie van muziek waartussen erg ‘girly’ thema’s aan bod zullen komen. Zo zullen ze bijvoorbeeld praten over hoeveel tijd een man heeft om een eerste indruk te maken op een vrouw. Het zijn dit soort dingen die nergens anders aan bod komen.”

West Radio

Voor de presentatie van de programma’s wordt beroep gedaan op de input van dames die vooral op sociale media furore maken. “Vrouwelijke influencers zullen bij ons de lakens uitdelen”, gaat Toon verder. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan Giana de Kat, die we vooral kennen van K2 zoekt K3. Jong, hip en op en top vrouw. Pink begon als een webradio, maar we konden de frequentie van West Radio overnemen. Zodoende kon iedereen aan de westkust afgelopen week Pink voor het eerst horen op 104,8 FM. Voor ons was dat een belangrijke stap, want uiteindelijk willen we gaan uitzenden op DAB+ en daarvoor is een lancering via een FM-frequentie onontbeerlijk.”