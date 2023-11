Pieterjan scoort met twee populaire podcasts bij Play4: “Lastig om jezelf voortdurend heruit te vinden”

Podcasts zijn populairder dan ooit, dat bewijst ook de tweede editie van het Podcastfestival in Oostende komend weekend. Bruggeling Pieterjan Marchand (30) kan er eveneens van meespreken. Hij is een van de sterkhouders achter de veel beluisterde podcasts ‘Achter De Schermen’ en ‘De Slimste Mens: The Morning After’. “Het is niet simpel om jezelf altijd her uit te vinden.”

In de lijst van de meest populaire podcasts in Vlaanderen vinden we hoog bovenaan zowel Achter De Schermen als De Slimste Mens: The Morning After. In die eerste fileert Pieterjan met zijn compagnon de route, Jeff Bronder, de afgelopen week in medialand. Dat doen ze samen met twee bekende gasten. In De Slimste Mens: The Morning After doet Pieterjan het alleen en praat hij elke ochtend met de afvaller van De Slimste Mens ter Wereld. Het betekent evenwel niet dat er een tweespalt is bij het goed geoliede duo, hier werkt Jeff immers… achter de schermen. Euh, kan iedereen nog volgen?

Enfin, een paar jaar geleden was Pieterjan voornamelijk copywriter bij SBS en maakte hij onder meer trailers voor De Slimste Mens en De Mol. Het was daar dat hij Jeff Bronder leerde kennen en het idee ontstond om een eigen YouTube-kanaal op te richten. Met Supercontent gingen ze viraal, gaande van het Marc Van Ranst-lied (goed voor anderhalf miljoen views, red.) tot een quiz met K3 in een kippenhok. En kak. Heel veel kak.

Kinderschoenen

“Dit is wel iets serieuzer, ja”, grijnst Pieterjan. “Waar we met Supercontent op een jonger publiek mikten, wilden we gaandeweg iets maken voor een volwassener publiek, zonder dat het al te serieus wordt.” Pieterjan en co hebben inderdaad diezelfde rock ’n roll-mentaliteit als de onderburen van De Ideale Wereld. “Al hebben we ons eerlijkheidshalve laten inspireren door de Nederlandse podcast Mediameiden (waarin Tamar Bot en Fanny van de Reijt ook het medialandschap doorploegen, red.). In Nederland staan ze overigens al een pak verder op vlak van podcasts maken. Bij ons staat dat nog eerder in de kinderschoenen.”

Jeff Bronder en Pieterjan Marchand vormen een gouden duo, zowel voor als achter de schermen. © Play4

Wat niet helpt is dat er nog altijd geen deftig verdienmodel is voor podcasts. Daarvoor moet je eerst een publiek opbouwen, wat tijd en dus ook geld vraagt. “Het is wel fijn dat de zender ons die ruimte geeft. Met Patiënt Pedro hadden ze bij Play4 al een populaire podcast, maar wat wij doen is iets helemaal anders. Wij zijn zowat de kanariepietjes in de mijnen van de media. Maar het is een fijne positie om in te zitten. We groeien organisch, zelfs al zit Supercontent even in de koelkast. We vinden het zelf nog altijd plezant. Dat is voor ons wel een bepalende factor. Al is het ook best lastig om jezelf altijd heruit te vinden. Voor dit tweede seizoen doen we dat door uit te pakken met een special (vorige woensdag stond Kulderzipken centraal, red.). Dat zijn fijne dingen om te doen. Maar het is niet zo dat er op lange termijn een groot plan achter zit of zo. Natuurlijk denken we al aan 2024, maar we weten ook niet hoeveel seizoenen Achter De Schermen nog kan meedraaien. Ik had in elk geval zo’n anderhalf jaar geleden niet kunnen denken dat ik vandaag een podcastproducer zou zijn. We zien wel wat de toekomst brengt. Als we een leuk idee hebben, leggen we dat voor. Maar of we dit succes verwacht hadden? (denkt na) Goh, het is eerder iets waar we vooral op hoopten. Maar we kunnen het ook relativeren. Achter De Schermen is vooral populair bij mensen uit de media, merken we.”

West-Vlaamse charme

Met een sporadische passage op tv en de gefilmde versies van de podcasts mogen Pieterjan en Jeff zich ook stilaan officiële schermgezichten noemen. “Zelf in beeld komen is eigenlijk onze ambitie niet”, klinkt het alweer bescheiden. “Jeff en ik zijn het gewoon om vooral achter de schermen te werken. We voelen ons ook goed in die rol. Wij maken simpelweg dingen die we leuk vinden en waar we spelenderwijs een publiek mee bereiken.” En daarbij steekt Pieterjan zijn West-Vlaams dialect nooit helemaal ver weg. “Net als het Aalsters van Jeff overigens. De tijd is voorbij dat je Algemeen Nederlands moést praten. Het is niet iets wat ik bewust doe, alhoewel ik thuis nooit echt plat West-Vlaams praatte, maar ik steek het ook niet weg. Het draagt ook deels bij aan die onnozeliteit of charme. We zijn gewoon maar wie we zijn.”

Als we vragen wie Pieterjan nog graag ziet langskomen in Achter De Schermen, hoeft hij niet lang na te denken. “Er staan best nog wel wat mensen op ons verlanglijstje, niet in het minst de topgezichten bij VRT en VTM. Maar die gasten naar hier krijgen, ligt in de mediawereld blijkbaar nog altijd gevoelig. Voorlopig zijn het dus eerder onbereikbare parels.”

‘Achter De Schermen’ (elke woensdag) en ‘De Slimste Mens: The Morning After’ (van maandag tot donderdag) zijn te volgen via verschillende podcastkanalen zoals Spotify, en ook online via YouTube en GoPlay.