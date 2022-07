Phaedra Hoste is verliefd (en iedereen mag het weten)

Voormalig model en presentatrice Phaedra Hoste toont op Instagram haar ‘nieuw’ lief aan de wereld. De twee zijn echter al vijf jaar samen. De gelukkige is een zakenman uit Knokke.

Vijftien jaar geleden ging ze nog via een televisieprogramma op zoek naar een lief, maar intussen is de Brugse schone al een paar jaar gesetteld. Toch maakte ze haar relatie met zakenman Jan De Reu nu pas ‘instagram official’. In een post op Instagram zien we twee stralende mensen, met daarbij het opschrift ‘You and me. No words needed.’ In een reactie op Instagram liet ze ook al weten dat ze al vijf jaar een paar zijn.

Jan De Reu is een bekende zakenman uit Knokke. In de jaren 80 scoorde hij met een zaak in keukenmeubilair en hij is ook een verwoed oldtimerverzamelaar. Je treft hem dus steevast aan op events als Knokke Zoute Rally. Nadat Hoste in het verleden al in de ‘vakpers’ verscheen met haar relaties met onder meer Roger De Vlaeminck en Pieter Loridon, houdt ze haar privé-leven nu wat uit de schijnwerpers.

Vandaag runt ze een eigen interieurmagazine Imagicasa. Het magazine focust op architectuur, kunst, design en een luxueuze levensstijl.