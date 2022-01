Oostendenaar lanceert nieuwe ontmoetingsapp: “Bij Flinners draait het niet alleen om de mens, maar vooral om het eten”

De 40-jarige Oostendenaar Sebastiaan Dorchain komt met een gloednieuwe app op de proppen waarbij je via lekker eten misschien wel een date kan versieren. “Etensresten delen via een app en zo misschien wel nieuwe vrienden of zelfs een lief ontmoeten, hoe leuk is dat?”

Flinner: zo heet de splinternieuwe app van Oostendenaar Sebastiaan Dorchain, die in het dagelijks leven werkt als kinesitherapeut. De man ontwikkelde een ontmoetingsapp waarbij eten de link vormt tussen beide personen. Net zoals dat bij Tinder het geval is wordt je in de Flinnerapp gematcht aan elkaar, maar dan aan de hand van het geposte eten.

Sterren

“Je maakt een profiel aan, duidt aan of je met mannen, vrouwen of beide wil Flinneren, duidt de regio aan – binnen de 5,10 of 15 kilometer – en post er je eten op. Zo simpel is het”, legt Sebastiaan uit. “Stel nu dat ik lasagne over heb en ik plaats dat in de app en iemand heeft spaghetti over en plaatst dat er ook in, dan kan ik sterren geven aan de andere persoon zijn of haar spaghetti en zij kunnen dan op hun beurt sterren geven aan mijn lasagne.”

“Als we elkaars eten jureren, dan vormen we een match. Vervolgens is het de bedoeling dat je dat eten op een bepaalde locatie gaat uitwissel, de zogenaamde flinner-points. Het leuke eraan is dat de ontmoeting vrijblijvend is, terwijl je bij andere apps de verplichting hebt om te daten. Staat de kok je wel, maar de persoon je niet aan, dan wandel je na het overhandigen van het eten gewoon terug weg, maar dan met een lekkere maaltijd in de hand. Als de date op niets uitdraait, dan heb je toch nog een lekkere maaltijd.”

Veel overschot

Het idee ontsproot uit Sebastiaans eigen ervaring. “Ik kook geregeld mijn eigen maaltijd, maar dat is lang niet zo evident”, duidt Sebastiaan. “Het is vooral moeilijk om kleine porties te kopen. De ingrediënten die in de winkel te verkrijgen zijn, zijn meestal in grotere porties verdeeld. Met als resultaat: heel veel overschot. Mijn vrienden en vriendinnen kampen met hetzelfde probleem en zo vroegen we ons af of daar eigenlijk geen app voor bestaat. Dat bleek niet het geval te zijn en de rest is geschiedenis. Ik contacteerde een ontwikkelaar en zo ging de bal aan het rollen.”

De Oostendse kinesist wil de app niet zien als een datingsapp, maar eerder als een ontmoetingsapp. “Iedereen kan er elkaar ontmoeten, mannen met vrouwen, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, maar ook gezinnen met andere gezinnen. Het kan je niet alleen een lief opleveren, maar wie weet ook wel vriendschappen voor het leven. Met Flinner waait er een nieuwe wind door het datinggebeuren”, besluit De Oostendenaar.

De app werd donderdag voorgesteld in Oostende in het bijzijn van burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). De app is overal ter wereld te downloaden via Apple of Android. En het leukste is dat de het gratis is.

(JRO)