Nieuwe creatieve media-maakruimte opent aan Leieboorden

Broelkaai 1B is de nieuwe uitvalsbasis voor jongeren met interesse in nieuwe technologie, digitale kunst en media. Het gebouw onderging de afgelopen weken een ware metamorfose. Je vindt er nu onder andere een green key-ruimte, foto- en filmstudio, podcaststudio, pc voor generatieve AI, projectoren en bijbehorende tools voor projection mapping, VR-headsets, en meer.

Toegankelijk maken van nieuwe technologie

Het doel van de nieuwe locatie is om media en nieuwe technologieën toegankelijk te maken voor alle jongeren. De locatie gaat daarom werken met open instuifmomenten waar iedereen vrij is om binnen te komen. Vanop de Leieboorden wandel je onmiddellijk binnen in de maakruimte die ook perfect toegankelijk is voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers.

“We merkten een nood bij jongeren om op een laagdrempelige manier aan de slag te kunnen met deze nieuwe technologieën”, klinkt het bij community builder Gaétan van Hulle. “Zij zijn de grootste gebruikers ervan, maar hebben niet altijd de mogelijkheid om het zelf te leren, terwijl leren werken met deze technologie net zeer belangrijk is voor jongeren. Zij zullen er tenslotte hun hele leven mee in aanraking komen.”

Gaétan van Hulle © Quindo

12 jaar lange expertise

“Met Quindo zijn we al ruim 12 jaar bezig met het aanleren van digitale skills aan diverse jongeren”, vertelt algemeen coördinator Broos Claerhout. “De focus lag daarbij steeds op journalistieke principes en mediaproductie en educatie. De stap die we nu zetten naar digitale kunst, creatie en technologie is voor ons een evidentie omdat de technieken heel nauw bij elkaar liggen. We nemen onze ervaring uit de mediawerking mee en houden dezelfde principes aan in de nieuwe werking: experimenteren, zélf aan de slag gaan en op een speelse manier successen ervaren.”

De locatie van Quindo in Muziekcentrum Track blijft trouwens nog steeds in gebruik. De focus daar komt te liggen op de radiowerking. “Onze radiostudio, dj-booth, redactieruimte en living blijven in gebruik in Track. Jongeren blijven van daaruit radio maken.”

Workshops

In eerste instantie kunnen jongeren er terecht tijdens workshops. Vanaf januari opent het maakatelier waar jongeren drie keer per week vrij in en uit kunnen om te experimenteren met verschillende technieken.