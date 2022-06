Na succes ‘Nerdland’: Hetty Helsmoortel mag met Lieven Scheire de Lotto Arena vullen

Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel krijgen duidelijk geen genoeg van wetenschap. Het eerste Nerdland Festival is nog maar nét achter de rug en de twee kondigen al een nieuw science event aan.

Met ‘Nerdland voor Kleine Nerds’ palmen ze op zaterdag 26 november de Lotto Arena in voor een grootse familieshow vol wetenschap, experimenten en verrassingen. Afgelopen weekend organiseerden ze nog het eerste Nerdland Festival op Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Met 12.000 bezoekers, meer dan 10 podia en zo’n 200 acts werd het het grootste outdoor wetenschapsfestival van het land. Nerdland is het universum waarin Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel iedereen meenemen naar de boeiendste hoekjes van de wetenschap en technologie. Dat doen ze via de maandelijkse podcast, de boekenreeks, het festival en met live specials.

Grootste labo van het land

Voor Nerdland voor Kleine Nerds wordt de Antwerpse Lotto Arena omgebouwd tot het grootste labo van het land. Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel gooien een microfoon in het publiek en (alleen!) kinderen mogen hun prangende vragen afvuren. De twee zorgen voor een klaar en duidelijk antwoord. Voor complexe vragen roepen ze de hulp in van bekende experten. En omdat daden soms meer zeggen dan woorden, mag het publiek zich ook verwachten aan enkele grootse experimenten, wow!-momenten en spektakel uit onverwachte hoek.

Tickets voor de familieshow ‘Nerdland voor Kleine Nerds’ op zaterdag 26 november 2022 zijn nu verkrijgbaar via: www.lotto-arena.be.