Marthe (K3) en danser Sinerjey stapten onaangekondigd in het huwelijksbootje

K3’tje Marthe De Pillecyn (25) en Baba Yega-choreograaf Sinerjey Meyfroodt (35) uit Ieper zouden elkaar afgelopen zaterdag het jawoord gegeven hebben. Dat meldt HLN op hun website. De twee leerden elkaar kennen bij Studio 100 en vormen sinds 2019 een koppel.

Van een publiekelijke verlovingsaankondiging was er geen sprake, en ook de plechtigheid zelf werd in het grootste geheim georganiseerd. Marthe en Sinerjey zouden naar verluidt gekozen hebben voor een kleinschalig feest in Wallonië.