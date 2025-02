Manager van Camille zet schouders onder comeback Bart De Pauw

De man die de carrière van Bart De Pauw moet herlanceren, heet William Vaesen. Dat is de ontdekker van K3, maar ook de man die de West-Vlaamse popster Camille Dhont lanceerde.

Na een jarenlange radiostilte kondigde Bart De Pauw in december zijn comeback aan. In 2025 trekt hij met een theatershow naar zalen in Antwerpen, Hasselt, Gent en uiteindelijk ook Roeselare. Nu blijkt ook wie de stille kracht achter de terugkeer van de gevallen tv-koning zit: William Vaesen, de manager van onder meer Camille.

Dat kondigen zowel De Pauw als Vaesen aan op Instagram. “In de lente van vorig jaar ging ik lunchen met Bart De Pauw en leerde ik een bijzonder aimabel man kennen”, klinkt het. “Van een gezellige middag kwam een vriendschap, van de vriendschap een samenwerking met als eerste wapenfeit nu een theatershow. Het doet me bijzonder veel plezier dat zovele mensen ondertussen samen met mij gezegd hebben: welkom terug Bart! Op naar nog meer mooie projecten!”

De tv-maker kwam in opspraak na meerdere klachten over grensoverschrijdend gedrag. Onder meer de West-Vlaamse actrices Liesa Naert, Lize Feryn en Maaike Cafmeyer dienden klacht in. De Pauw werd eind 2021 schuldig bevonden aan vijf gevallen van stalking en één geval van overlast door middel van elektronische communicatiemiddelen.