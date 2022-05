Louis Talpe wordt… Buzz Lightyear

Na ‘Mega Toby’ kruipt acteur Louis Talpe opnieuw in de rol van een superheld. Deze keer is dat Buzz Lightyear, van de populaire Toy Story-franchise. Talpe spreekt de stem in van de nieuwe film die er aan komt.

Vanaf 15 juni speelt Lightyear in de zalen. Die vertelt het oorsprongsverhaal van Buzz Lightyear, de ruimteheld waarop het actiefiguur uit Toy Story is gebaseerd. Het verhaal volgt de legendarische Space Ranger nadat hij samen met zijn commandant en hun bemanning is achtergelaten op een vijandige planeet op 4,2 miljoen lichtjaar van de aarde. Terwijl Buzz probeert een weg terug te vinden door ruimte en tijd, wordt hij vergezeld door een groep ambitieuze rekruten en zijn charmante robotrechterhand Sox. Wat de zaak bemoeilijkt en de missie bedreigt is de komst van Zurg, een machtige verschijning met een leger meedogenloze robots en een mysterieuze agenda.

Captain America versus Mega Toby

In de film horen we de stem van Louis Talpe als de talentvolle Space Ranger Buzz Lightyear, Truus Druyts als zijn commandant en beste vriendin Alisha Hawthorne en Michiel De Meyer als Sox. Verder horen we nog onder meer Jennifer Heylen, Yemi Oduwale, Barbara Sarafian en Daan Hugaert.

Leuk detail: in de Amerikaanse versie wordt Lightyear ingesproken door Chris Evans, die óók al een superheld vertolkte, namelijk Captain America.

De film verschijnt op 15 juni in de bioscoop. Hieronder vind je de trailer met de Vlaamse stemmen.