Lies kleurt je dag: “We moeten Metejoor naar het Eurovisiesongfestival sturen”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Hoi, Lies! Je wat kunnen opwarmen, deze week?

“’t Was puffen! Zo’n schitterend weer, dat belooft voor de resterende zeven weken als zwangere vrouw. (lacht) Ik heb deze week trouwens met een hele goeie vriendin afgesproken. Daarvoor ben ik speciaal op en af naar Roeselare gereden. Twee uur heen, twee uur terug. Maar het heeft me bakken energie gegeven. Trouwens, wie eens goed wil lachen: zoek mijn vriendin op TikTok op. Marlies Maddens heet ze, en als weddingplanner Dame Blanche heeft ze een geniaal filmpje gemaakt waarin ze (zatte) nonkels imiteert. Hilarisch!”

Waar werd je nog gelukkig van?

“De landstitel van Club. Als West-Vlaming ben ik daar blij om, al vind ik het ook wat jammer voor Union. Ik had veel sympathie voor de Brusselaars, maar de beste ploeg heeft gewonnen. Wie op het einde van de rit bovenaan staat, is verdiend kampioen. Punt.”

Heb je de beelden van het titelfeestje gezien?

“Zot, hé? Na twee coronajaren duizenden mensen los zien gaan, de max. De afterparty hebben de Clubspelers in ’t Oud Gemeentehuis in Varsenare gevierd, zag ik. Een legendarische boîte in Brugge en omstreken. Neem het van me aan: een topplek om een feestje te bouwen.”

In Turijn zijn ze ook serieus uit de bol gegaan…

“Oekraïne wint het Eurovisiesongfestival. Als statement kan dat tellen. Europa is meer dan ooit één. En ze hebben het niet gestolen, want het liedje is ook echt goed. Die oorwurm wordt dé zomerhit.”

Onze Jérémie Makiese strandde op de negentiende plaats. Wie moeten wij sturen om het liedjesfestival ooit nog eens te winnen?

“Da’s een lastige. Misschien Metejoor? Hij was de grote slokop op de Mia’s en maakt prachtige dingen. Dat hij in het Nederlands zingt, zie ik enkel als een pluspunt. Onze noorderburen stuurden ook een Nederlandstalig nummer en ze scoorden goed.”

Nog glimlach-nieuws gezien?

“Die Brit die 1 miljoen pond won met EuroMillions, maar gewoon vrachtwagenchauffeur blijft. Prachtig, toch? Je job graag doen, dát is pas rijkdom.”

Wat zou jij met 1 miljoen doen?

“Alleszins geen dure dingen kopen. Ik ben allesbehalve materialistisch. Geef mij maar herinneringen. Een verre reis naar de Malediven, bijvoorbeeld. Of een trektocht doorheen Zuid-Afrika of de States. Hmm, ik vrees dat ik een paar keer de Lotto zal moeten winnen.”