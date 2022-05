Lies kleurt je dag: “Twaalf kinderen, daar kan ik alleen maar mijn hoed voor afdoen”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! Waar viel je alziend oog deze week op?

“Wel, mijn week startte bijzonder goed. Onze lieve huishoudhulp Karima kwam bij ons thuis langs met een grote doos koekjes van het Suikerfeest. Prachtig, toch? Ik kreeg het er meteen warm van. We delen dan wel niet hetzelfde geloof, ze liet ons op die manier ook wat meegenieten. Liefst één miljoen mensen in ons land vierden maandag het einde van de ramadan. En wij ook een beetje.” (lacht)

Nog andere mensen zien vieren?

“Thibaut Courtois! Hij haalde zijn tweede landstitel binnen met Real Madrid en mag die voor een groot deel op zíjn hemd spelden. Hoe vaak heeft hij de Koninklijke niet rechtgehouden, zeg? Samen met Karim Benzema was hij dé sterkhouder.”

Is hij de beste keeper ter wereld?

(aarzelt even) “Op dit moment zeker. We kunnen alleen maar hopen dat hij dit niveau ook op het WK in Qatar etaleert. Ik vind het vooral schitterend dat Thibaut zo’n eenvoudige kerel is gebleven. Zijn beste vrienden zijn nog altijd de kerels met wie hij in Limburg op de lagere school zat. Voor elke wedstrijd plaatst hij een selfie in hun Whatsapp-groepje. Dat typeert hem volledig.”

Dit weekend mogen ook alle mama’s vieren, behalve die in Antwerpen…

(lacht) “Fout! Moederdag wordt hier dan misschien wel op 15 augustus gevierd, ik maak graag een uitzondering. En deze zomer vieren we gewoon nog eens. Zo heb ik twéé feestdagen.”

Zet je ook je eigen mama in de bloemetjes?

“Ik moet zondag werken, maar ik laat bij mijn mama en moemoe een grote ontbijtmand leveren. Lekker cliché, maar met veel liefde. Wat ik als geschenk wil? Ik ben gek van bloemen, maar het is de geste die telt.”

Waar Moederdag ook uitgebreid gevierd zal worden, is bij de ‘Familie X’. Met de komst van Laex is het uitgebreide gezin compleet.

“Twaalf kinderen, zeg! Daar kan ik alleen maar mijn hoed voor afdoen.”

Zou een kroostrijk gezien iets voor jou zijn?

“Ik droomde altijd van drie kinderen, maar wie weet houden we het bij twee. Lijkt me alleszins veel praktischer. Onze hele maatschappij is op gezinnen met twee kinderen gericht. Het moet vooral erg druk zijn om zo’n groot gezien in goede banen te leiden. Maar: mama Gwenny krijgt zondag wel twaalf cadeautjes.” (knipoogt)