Lies kleurt je dag: “Ik zou nóóit De Mol kunnen zijn”

Dag Lies! Hoe is het met de nakende gezinsuitbreiding gesteld?

“Zeer goed, eigenlijk. Ik ben vandaag exact 32 weken zwanger en mag dus stilaan beginnen aftellen. Deze week moest ik nog op controle bij de gynaecoloog en onze spruit had al zijn punten. Hij zit zelfs een beetje voor op schema!”

Volledig klaar om begin juli dus een tweede zoontje te verwelkomen.

“Helemaal. Ik heb deze week ook weer kraamzorg vastgelegd. Symbolisch, want net nu ‘vieren’ we de Week van de Kraamzorg. Uit een enquête van i-Mens blijkt dat amper een derde van de toekomstige ouders kraamzorg wil gebruiken. De drempel is nog altijd veel te hoog, terwijl het alleen maar voordelen heeft. Ik vind het zelfs logisch dat je professionele hulp inroept.”

Want met een pasgeboren kindje is het vaak gecoördineerde chaos in huis…

“Klopt. Als je dan kan terugvallen op iemand met bakken ervaring, waarom zou je dat dan niet doen? Toen Georges net bij ons was, zorgde dat ook voor mentale rust. Ik kreeg even de kans om wat te ademen, iets wat een wereld van verschil maakte. Als het goed zit in ’t kopje, loopt de rest ook op wieltjes, hé. Daarom, aan alle jonge mama’s en papa’s: gebruik die kraamzorg.”

Waar werd je nog blij van deze week?

“Ook naar de finale van ‘De Mol’ gekeken? Wat was dát, zeg? 10.000 fans in Paleis 12 voor de ontknoping van een televisieprogramma… Ik moet wel toegeven dat ik van het voorbije seizoen slechts flarden gezien heb. Ik moest vaak werken op zondagavond en ‘De Mol’ moet je live zien, net als een sportwedstrijd. Maar alle respect voor onze Kortrijkse Uma. Ze heeft de eerste Mol meesterlijk opgevolgd.”

Het vroegtijdige afscheid van Philippe als Mol legde ook een maatschappelijk thema op tafel.

“Mentaal welzijn. Mooi hoe de makers daarmee zijn omgegaan.”

De Mol gestalte geven. Iets voor jou?

“Neen, gij. Ik ben veel te eerlijk en wil altijd het goeie doen. Maar op de Mol jagen, daarvoor mogen ze me meteen bellen.”

Wat werkte er nog op je lachspieren?

“Het hilarische TikTok-filmpje van die kerel uit Keiem die zijn mama te grazen neemt. Klagen dat er croque monsieurs met oud brood op het menu staan, waarop zijn mama in plat West-Vlaams ’’t is vèsch!’ antwoordt. Schitterend, gewoon. Het zet de genialiteit van ons dialect zó mooi in de verf. En als het die mama een troost mag zijn: ik wil héél graag bij haar een croque-monsieurtje gaan eten.” (lacht)