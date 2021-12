Lies kleurt je dag: “Een ijsbad om borstkanker tegen te gaan? Meteen!”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

De dagen blijven maar korter worden, Lies. Waar trek jij je aan op?

“Dat mijn favoriete feestdag van het jaar voor de deur staat! Ik ben echt helemaal into kerst. Nu Sinterklaas het land uit is, heb ik meteen mijn kerstboom geplaatst. Ik kan ongelooflijk genieten van de vele lichtjes in het straatbeeld. Van mij mag de kerstperiode drie maanden duren.”

De kerstmarkt van Brugge kreeg de voorbije weken wat kritiek omdat de houten chalets vervangen zijn door zwarte containers. Heb jij oog voor dergelijke esthetische aspecten?

“Echt? Ik ben vorig weekend met een vriendin naar Brugge afgezakt en heb het zelfs niet gemerkt. Ik vond net dat elk standje prachtig versierd was! We hebben ook het Wintergloedparcours afgewandeld. In één woord: prachtig. En ik voelde me, dankzij het Covid Safe Ticket, overal veilig.”

Allemaal naar Brugge, dus!

“Yep, maar liefst gespreid. Veiligheid boven alles.”

Waar haalde je je sporthart aan op?

“Wout van Aert is terug in het veld. Tijdens de gala van de Kristallen Fiets was hij nog snipverkouden en nam hij zijn trofee via een videocall in ontvangst, een paar dagen later blies hij in Boom de tegenstand helemaal weg. Indrukwekkend.”

In je hometown Ruddervoorde is de jaarlijkse cyclocross hét hoogtepunt van het jaar. Met jou stevig in de modder?

“Het zal wel zijn! Al moest ik dit jaar met pijn in het hart verstek geven omdat ik aan het werk was. Normaal vind je me er elk jaar, met een pintje en hamburger in de hand, langs het parcours. En een afsluitend feestje in de rood-wit-blauwe partytent maakt het helemaal af. 23 oktober 2022 staat nu al in mijn agenda, de cross wil ik geen tweede keer missen.”

Viel er je nog iets op West-Vlaamse bodem op?

“Ik zag dat de zeven vrouwelijke burgemeesters samen een ijsbad namen om Think Pink, de organisatie die zich inzet voor borstkankeronderzoek, te steunen. Een prachtig initiatief, want zowel mijn moemoe als doopmeter werden met de ziekte geconfronteerd. Gelukkig allebei met een goeie afloop, maar ik weet wat het betekent…”

Zou jij in zo’n ijskoude kuip water springen om tijdige screening in de kijker te plaatsen?

“Meteen. Eén op acht Vlaamse vrouwen krijgt met borstkanker te maken. Dat is per vriendengroep één iemand. Als het een steentje kan verleggen, wil ik daar héél graag eens kou voor lijden.”