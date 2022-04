Lies kleurt je dag: “Arno is de enige échte rock-‘n-rollster van Vlaanderen”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! Genoten van de voorbije week?

“Zeker! En vooral van de triomftocht van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Ik had het begin dit jaar nog gezegd in jullie zusterkrant De Zondag: 2022 zou zijn jaar worden. We hebben er even op moeten wachten, maar Remco is eindelijk ontploft. Op zo’n manier een Monument winnen, je moet het maar doen.”

Is de Remco-trein nu definitief vertrokken?

“Dat denk ik wel. Niet dat hij nu meteen de Giro of een andere grote ronde zal winnen, maar we hebben het laatste nog niet van hem gezien. In september de regenboogtrui pakken? Waarom niet? Hij is trouwens nog altijd maar 22. We zullen nog tien jaar van hem kunnen genieten.”

Hét beeld van de koers bevond zich ergens in een gracht…

“Romain Bardet die stopte om zijn landgenoot Julian Alaphilippe te hulp te schieten én zijn eigen kansen op te geven. Een prachtig gebaar. Op zo’n moment word je met de neus op de feiten gedrukt. Het is máár koers. En coureurs zijn ook maar mensen.”

Waar viel je oog nog op?

“De dood van Arno kunnen we moeilijk goed nieuws noemen, maar we moeten dankbaar zijn voor zijn nalatenschap. De nummers die hij ons achterlaat, dat zijn één voor één pareltjes. Hij was misschien niet de beste zanger, maar wát een muzikant en entertainer. Hij was onze enige échte Vlaamse rock-‘n-rollster.”

Wat is jouw favoriete Arno-song?

“Dans les yeux de ma mère. Zonder twijfel. Pure emotie is het. Zijn werk is ook tijdloos. Binnen honderd jaar luisteren onze nakomelingen nog naar Arno. Zo zal hij eeuwig voortleven.”

We moesten afscheid nemen van een muzikaal icoon, maar we mochten wel een nieuwe gemeente verwelkomen…

“Klopt! Wingene en Ruiselede die fuseren, daar kan je toch alleen maar achter staan? Twee gelijkaardige gemeenten die de handen in elkaar slaan, het zal hen sterker maken.”

Vallen de dominostukjes nu ook eindelijk in West-Vlaanderen?

“Daarvoor ken ik te weinig van politiek, maar het lijkt me logisch om ook op lokaal vlak schaalvergroting na te streven. Alleen: de West-Vlaming is op dat vlak erg chauvinistisch. We zijn preus op onze afkomst, hé.”

“Dat merk ik nog meer sinds ik in het Antwerpse woon. Hier speelt dat een veel minder grote rol. Maar zolang alle partijen hun eigen identiteit kunnen behouden, zie ik alleen maar voordelen. Ruiselede en Wingene kunnen er alleen maar wel bij varen!”