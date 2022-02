Lies kleurt je dag: “1.601 baby’s in jullie krant, dat zijn evenveel mirakeltjes”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

De weken vliegen voorbij, Lies! We zien de lente al aan de horizon verschijnen, maar waar kreeg jij het warm van?

“Ik wilde het de voorbije weken liever nog niet over Union hebben, maar na hun overwinning tegen Anderlecht kunnen we er niet meer omheen: de Brusselaars zijn de grootste kanshebber om met de landstitel te gaan lopen. Ze zijn bezig een fantastisch voetbalsprookje te schrijven.”

Geloof je ook zelf in een goeie afloop?

“Waarom niet? Ze hebben het momentum mee, de ploeg is één hecht blok en de spelers lijken immuun voor druk. Niets moet, alles mag. Ik denk ook dat het nu of nooit is om nog eens een kleine club kampioen te zien spelen. Ze hebben ook de neutrale voetbalfan mee. Een landstitel voor Union, het zou niet gestolen zijn.”

Al eens in hun stadion geweest?

“Neen, daar moet ik dringend werk van maken! Ik hoor dat het Dudenpark één en al charme is, voetbalgrandeur uit vervlogen tijden. Ik vergelijk het met de oude, nu gesloten tribune op het Bosuilstadion van Antwerp. Zo’n plekken ademen geschiedenis.”

Waar viel je oog nog op?

“Ik heb een klein vreugdesprongetje gemaakt toen Joran Wyseure wereldkampioen veldrijden bij de beloften werd. Da’s enen van ons, hé! Volledig onverwacht, maar toch zó verdiend. En ook chapeau voor Eli Iserbyt bij de profs, want tegen Pidcock was geen crosser opgewassen. We mogen preus zijn op onze Belgen.”

Veel mooie sportmomenten, maar ook in je heimat valt veel goed nieuws te rapen…

“Vooral bij jullie! KW Beebee, de bijlage met al die pasgeboren baby’tjes, vind ik de max! Al die onschuldige gezichtjes bij elkaar zien, heerlijk toch? Ik blijf het iets magisch vinden… Deze week werd tijdens een echografie ons tweede zoontje grondig onder de loep genomen, hij zit volledig op schema. Ik was best zenuwachtig, maar toen de gynaecologe elke keer opnieuw een ‘check’ liet vallen, voelde ik me wat meer gerustgesteld. Voor mij is elk van die 1.601 baby’s een mirakeltje.”

Stond jullie Georges ook in onze babybijlage te blinken?

“Tot mijn eigen scha en schande: neen… Maar dat maak ik in 2023 goed. Dan stuur ik een foto van ons tweede zoontje in. Beloofd!”