Laura Lynn opnieuw verliefd op oude bekende

Zo Is Het Leven. Zo heet het nieuwe nummer van Laura Lynn. Het leven lacht haar dezer dagen toe, met dank aan een nieuwe man in haar leven. Zelf had ze het niet meer verwacht, bekent ze aan Dag Allemaal.

“Ja, ik ben verliefd”, klinkt het bij Laura Lynn, de schlagerzangeres uit Ardooie. “En ik hoop dat het voor altijd is.” Dat vertelt ze in Dag Allemaal. De gelukkige is een zekere Joffrey, met wie ze al zes maand samen is. “Het is lang aftasten geweest. Ook voor m’n dochter, ik wou haar niet zomaar in iets nieuws storten.”

Laura heeft naar eigen zeggen twee jaar lang de boot afgehouden op vlak van de liefde. In 2019 kwam immers na 8 jaar een breuk met Matthias Lens, die ook een muzikale carrière had. Samen met hem kreeg ze een dochtertje, die straks tien jaar wordt.

Zwemleraar

Joffrey is eigenlijk geen onbekende, want Laura leerde hem naar eigen zeggen 25 jaar geleden al kennen. Ze ging immers naar de showbizzschool in Oostende, waar ook Filip D’Haeze zat. Aan hem had ze ook haar eerste optredens te danken. Filip kennen de meesten van de groep ‘En Zo’, dat in de jaren 90 een reeks hits scoorde. Filip ging eerst solo, maar kreeg later het gezelschap van Nicolas en… Joffrey, tot de groep in 2001 uit elkaar ging.

Joffrey trad in een ver verleden nog op met En Zo. © GF

Joffrey is dus turnleerkracht en ook zwemleraar. Hij is evenwel niet van onze provincie afkomstig, maar uit Ninove. De twee wonen nog niet samen. “We doen het op ons eigen tempo”, klinkt het tenslotte. Ook een kindje samen is niet aan de orde.