KW-lezers bezoeken Europees Parlement

Tien lezers van deze krant mochten woensdag op bezoek naar het Europees Parlement in Brussel. Zij hadden eerder dit jaar de wedstrijd gewonnen die KW samen met Europa Direct organiseerde.

De winnaars kregen er onder andere het gezelschap van onze hoofdredacteur Bart Casteleyn. De boeiende dag begon met een rondleiding in het parlement en het bekende halfrond. ‘s Middags mocht er geluncht worden met twee van de 705 europarlementariërs: de West-Vlamingen Geert Bourgeois (N-VA) en Tom Vandenkendelaere (CD&V). Ook Samuel Maenhout, lid van de Belgische vertegenwoordiging van de Europese Commissie, schoof mee aan tafel.

Onze lezers konden er tijdens de drie gangen alle vragen stellen die ze maar wilden. Niet alleen over de EU, maar uiteraard ook over West-Vlaanderen… In de namiddag werd de groep op sleeptouw genomen door Rosalie van Europahuis Ryckevelde. Zij gidste het gezelschap enthousiast door de Europese Wijk. Na een boeiende en leerrijke trip volgde nog een lange file, maar dat kon de dag niet bederven. Zeer geslaagde dag, klonk het bij onze lezers in koor.