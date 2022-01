Kortrijk gaststad voor Studio Brussel met Week van de Belgische Muziek

Van maandag 31 januari tot en met vrijdag 4 februari zet Studio Brussel voor het tweede jaar op rij zijn programmatie in het teken van muziek van eigen bodem tijdens de Week van de Belgische Muziek. Dit jaar doen ze dat vanuit de West-Vlaamse muziekstad Kortrijk.

Op het programma staan naast de reguliere programma’s ook de finale van De Nieuwe Lichting en reportages vanop muzikale plaatsen in de stad.

Studio Brussel koos in het verleden al eerder voor Kortrijk als muziekstad met De Warmste Week in 2019 en Studio Kortrijk in 2010.