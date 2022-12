Jaaroverzicht 2022: dit waren de meest gelezen artikels op kw.be

Net voor de champagneflessen en nieuwjaarsbrieven worden bovengehaald worden we overladen met allerhande jaaroverzichten. Wie zijn wij om te breken met die traditie? Wij verzamelden de 15 meest gelezen artikels op kw.be, de nieuwtjes die jullie – onze lezers – het afgelopen jaar de moeite waard vonden. De trending van 2022: hier komt ‘ie dan.

1. Droevig nieuws, mama van onze KW Beebee plots overleden

Sara Pattijn, trotse mama van KW Beebee Anaïs. © Joke Couvreur

Sara Pattijn, trotse mama van onze huidige KW Beebee Anaïs Demuynck, is veel te vroeg overleden. De jonge, trotse mama uit Staden stierf aan de gevolgen van hartfalen en werd amper 32 jaar. “Sara zal altijd bij ons zijn”, klonk het bij haar familie.

2. Pauline (23) kon het hart van Junior Planckaert veroveren

Junior Planckaert zocht en vond de liefde. Dinsdagavond kondigde de jongste telg van Eddy en Christa dat hij in HR-consultant Pauline zijn ideale match zag en met haar een toekomst wou opbouwen. “Zo blij dat we eindelijk samen mogen buitenkomen”, liet Pauline opgelucht weten.

3. Jonge man die Marthe (23) dood reed, vrij onder voorwaarden

Een 23-jarige fietsster is tijdens de Batjes in Roeselare om het leven gekomen na een ongeval. De bestuurder die haar aanreed was onder invloed en werd gearresteerd, maar is later op de dag vrijgelaten onder strenge voorwaarden. “Mijn cliënt is er kapot van”, reageerde zijn advocaat.

4. Karl schrijft een brief naar Maaike Cafmeyer

“Zeldzaam zijn ze, de artiesten en programma’s die erin slagen om de familie aan mekaar te doen kleven”, schreef Karl Vannieuwkerke aan actrice Maaike Cafmeyer.

5. Stijn Vanbecelaere overleden op vooravond van zijn 36ste verjaardag

Woensdag 26 oktober is Stijn Vanbecelaere in zijn woning overleden. De rasechte Gitsenaar was een bekend gezicht uit entourage van Delfine Persoon. Vijf jaar geleden werd hij getroffen door een ziekte die hem niet enkel fysiek, maar ook mentaal afmatte.

6. Ouders in diepe rouw na overlijden Jarne Van Laethem, tweede klap na moord op lievelingstante

Mama Cindy en papa Philip kunnen het verlies moeilijk verwerken. © gf

De 22-jarige Jarne verongelukte toen hij op weg was naar zijn vriendin. “Een echte verklaring voor het accident is er niet. Maar we zijn hem voorgoed kwijt”, reageerden zijn ouders. In 2009 werd de familie Van Laethem al getroffen door zwaar verdriet toen Caroline Van Laethem, de lievelingstante van Jarne, vermoord werd.

7. Meisje kreeg klappen van Oostendse politieagent nadat ze hem in het gezicht bespuwde

Een incident waarbij een Oostendse politieman een klap uitdeelde aan een meisje van 14 jaar zorgde het hele weekend voor commotie op sociale media. Het meisje en haar mama doen nu zelf hun verhaal in onze krant. “Misschien had ik beter moeten meewerken en had ik niet moeten spuwen.”

8. Jongeman doet gevoeg op de Grote Markt in Izegem, beelden gaan viraal op sociale media

Op het filmpje van net meer dan een halve minuut zie je hoe de man zijn gevoeg heeft gedaan tegen de buitenkant van het terras van café ‘t Plectrum. Een ‘vriend’ van de jongeman filmde het tafereel en zo gaat het nu ook zijn gang op sociale media.

9. Oorzaak bekend van ontploffing in Deerlijk waarbij zaakvoerder overlijdt

Woensdagmorgen was er een gasexplosie in de Vichtesteenweg in Deerlijk. Daarbij kwam de zaakvoerder van een dakfirma (°1968) om het leven en raakte een man zwaargewond. Er kwam een expert ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken.

10. Hilarisch TikTok-filmpje van kwade moeder gaat viraal

Op sociale media wordt een TikTok-filmpje van Jochen Van Isacker (37) uit Gistel gretig gedeeld. Afgelopen weekend maakte hij een filmpje aan de keukentafel van zijn ouders, dat in geen tijd viraal ging. Het werd in enkele dagen tijd meer dan 600.000 keer bekeken.

11. Ook Lieven uit Roeselare kreeg met zijn Euro 5-wagen een rode kaart bij de autokeuring

Frustratie alom aan de autokeuring: sinds 1 juli werd 6 procent van alle dieselwagens met euronorm 5 of hoger afgekeurd, omdat ze niet door de nieuwe roetfiltertest geraakten. Ook Lieven K. uit Roeselare onderging hetzelfde lot: “We worden precies gestraft omdat we een nieuwe auto kopen.”

12. Ex-priester Pieter van ‘De Mol’ stapt in het huwelijksbootje

Pieter Delanoy gaf het jawoord in Brugge. Hij werd wereldberoemd in Vlaanderen als de mol in het gelijknamige televisieprogramma. Drie jaar geleden gaf hij het priesterschap op voor de liefde.

13. Els voelt zich na drie weken al goed thuis bij boer Cyriel

Ondertussen woont Els al een tijdje samen met Cyriel op zijn boerderij in Vleteren. © MD

In een impulsieve bui schreef Els Balloey (22) zich in voor ‘Boer zkt vrouw’. Een avontuur dat haar leidde tot een mooi liefdesverhaal: “Supercontent, al mis ik mijn mama wel”

14. Het laatste interview met Ignace Crombé: “Ik ben niet bang voor de dood”

Net voor Nieuwjaar kreeg Ignace Crombé te horen dat hij aan een agressieve pancreaskanker met uitzaaiingen leed en nog amper zes maanden te leven had. “Ik ben ongeneeslijk ziek. Maar ik ga door. Voor mezelf en mijn familie”, zei hij moedig, anderhalve maand voor zijn dood.

15. Bloemendief op kerkhof betrapt dankzij… gps-tracker in bloempot

Toen de bloemen op het graf van Chantal Cauliez voor de zesde keer gestolen waren, was de maat vol voor haar nabestaanden. In de zevende bloempot verstopten ze een gps-tracker. Met succes, want ze konden de dief op heterdaad betrappen.