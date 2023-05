Zaterdag eerste Dag van de Digibank: “Elke West-Vlaamse gemeente moet minstens één digipunt krijgen”

Zaterdag vindt de eerste Dag van de Digibank plaats. In de hele provincie kan je binnenkijken bij Digipunten, verdeeld over veertien Digibanken. Die willen iedereen op de digitale snelweg wegwijs maken.

Terwijl de wereld steeds sneller digitaliseert, is er nog steeds risico op digitale uitsluiting bij verschillende groepen in onze samenleving. De Dag van de Digibank wil dit probleem in de kijker plaatsen én ook een oplossing bieden via verschillende initiatieven rond digitale inclusie.

“Iedereen digitaal is vandaag nog geen realiteit”, zeggen Jan Verbrugge, Joachim Cherlet en Whitney De Maere van het Digibankproject. “Er zijn nog altijd mensen die geen computer of internetverbinding binnen handbereik hebben, terwijl anderen dan weer niet goed overweg kunnen met smartphone- of tablet-apps.”

“Onderzoek wees uit dat liefst veertig procent van de Vlamingen nog altijd digitaal kwetsbaar is. Daar willen wij mee verandering in brengen.”

Drempels wegwerken

Veel dienstverlening verloopt tegenwoordig volledig digitaal, maar wie daar niet bedreven in is, mist veel kansen in onze huidige maatschappij. Daarom zijn de Digibanken in het leven geroepen. Vlaanderen telt er 53, veertien daarvan zijn in West-Vlaanderen te vinden: Tielt, Izegem, Roeselare, drie in Brugge, Ieper, Diksmuide, Veurne, Poperinge, Oostende, Middenkust Waregem en Kortrijk. Die bestaan op hun beurt uit lokale digipunten.

“De ambitie is om op termijn per gemeente minstens één digipunt te voorzien. Daar willen we met projecten rond digitale inclusie ervoor zorgen dat mensen niet uitgesloten worden door drempels die een steeds digitaler wordende wereld met zich meebrengt.”

In een digipunt kan je terecht voor alle digitale problemen. “Er zal toegang zijn tot een computer of tablet, je kan er printen en scannen en digihelpers staan klaar om je te helpen met kleine en grotere issues: hoe maak je een mailadres aan, hoe log je veilig in op een website van de overheid…”

Volledig gratis

De dienstverlening is volledig gratis. “We leren bezoekers ook hoe ze met een computer een curriculum vitae kunnen maken en bieden ook vormingssessies aan om digitale wijsheid bij te brengen. In de digipunten zal je ook toestellen kunnen uitlenen en bekijken we samen welk internetabonnement het voordeligst is.”

Nu zaterdag zetten alle digipunten hun werking in de verf en kan je er ook nieuwe toepassingen zoals VR-brillen ontdekken.

Alle info via digibanken.vlaanderen.be