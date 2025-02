Van speelster bij de Opex Girls tot maatje van Haaland en Mbappé: West-Vlaamse Céline (25) is populairste vrouwelijke YouTuber ter wereld

Liefst 16 miljard keer. Zo vaak werden de grappige voetbalfilmpjes van Céline Dept (25) in 2024 afgespeeld op YouTube. De West-Vlaamse is daarmee de meest bekeken vrouwelijke YouTuber ter wereld. En dat legt haar geen windeieren…

Double Tap, het agentschap achter onder meer de wereldberoemde voetbaljournalist en transferkenner Fabrizio Romano, heeft groot nieuws. Céline Dept, één van de content creators waarvan het agentschap de belangen behartigt, heeft het in 2024 geschopt tot meest bekeken vrouwelijke YouTuber ter wereld. Niet minder dan 16 miljard keer klikte iemand op één van haar meer dan duizend video’s op YouTube. Ze is daarmee de vrouwelijke tegenhanger van Mr. Beast, al jarenlang de populairste YouTuber ter wereld.

De West-Vlaamse heeft ook liefst 44 miljoen abonnees op YouTube. Haar populariteit heeft Céline te danken aan voetbalfilmpjes die haar ondertussen tot bij de grootste sterren brachten. Zo maakte ze al video’s met (ex-)Rode Duivels als Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne, maar ook met buitenlandse wereldtoppers als Erling Haaland en Kylian Mbappé. Straf!

Opex Girls

Vandaag is de Bredense bevriend met de allerbeste voetballers ter wereld, maar ooit droomde Céline er van om zélf een voetbalster te zijn. In oktober 2014, iets meer dan tien jaar geleden, haalde ze voor het eerst onze krant. Haar team SK Opex Girls uit Oostende ging toen met 0-11 winnen bij de U16 van Ladies Oudenburg. En wie scoorde in die match vijf keer? Jawel: Céline Dept. Ze schopte het later tot het tweede elftal van Cercle Brugge en verkaste uiteindelijk naar KSV Bredene.

(lees verder onder de foto)

Céline Dept, tweede van rechts bovenaan, als jonge spits bij de Opex Girls. © Archief KW

In december 2018 prijkte Céline paginagroot in De Krant van West-Vlaanderen. De toen 19-jarige had een bijzondere mijlpaal bereikt: 100.000 volgers op Instagram. Haar online aanhang was aanzienlijk gegroeid sinds ze grappige voetbalfilmpjes begon te posten. Een aantal van die video’s werd meer dan 500.000 keer bekeken. Dat leek toen waanzinnig veel, maar is een peulschil in vergelijking met de 16 miljard views die ze in 2024 verzamelde…

Céline wist toen al heel goed wat ze wilde. “Mocht ik een aanbieding krijgen om in het buitenland mijn passie voor sociale media en voetbal te beleven, zou ik niet twijfelen. In de toekomst zie ik op professioneel vlak vooral opportuniteiten in de wereld van de sociale media. Profvoetbalster zal ik toch niet worden.”

Ruzie met Acid

Profetische woorden, zou later blijken. In 2020 was Céline al de grootste TikTokster van het land, met meer dan 7 miljoen volgers. Maar hoge bomen vangen veel wind. In de zomer van 2020 kwam het tot een openlijke ruzie met Nathan ‘Acid’ Vandergunst, die andere West-Vlaamse ster op YouTube. Céline en haar vriend Michiel hadden Acid net van de troon gestoten als populairste Nederlandstalige YouTuber, waarop die in een video de draak stak met de twee.

Het kwam uiteindelijk zelfs tot doodsbedreigingen aan het adres van Céline, die al huilend in een andere video vroeg om ermee op te houden. Waarom haar fans in de aanval gingen tegen Acid… Zelfs de politiek roerde zich na de rel: toenmalig Vlaams minister van Media Benjamin Dalle stelde voor om een gedragscode voor influencers in het leven te roepen.

(lees verder onder de foto)

Céline en Michiel tijdens de openlijke ruzie met Acid. © YouTube CEMI

Een half jaar later was het weer prijs. Céline en Michiel haalden zich de woede van Gaia, dierenliefhebbers en weer Acid op de hals nadat ze een video deelden waarin Michiel zijn vriendin verraste met een puppy. Alleen bleek die afkomstig te zijn van een kweker die op de lijst stond van broodfokkers. Céline en Michiel lieten achteraf weten daar niet van op de hoogte te zijn. En niet te weten wat een broodfokker is.

Eigen film

Het bleken slechts kleine krasjes op de stilaan ijzersterke online reputatie van Céline. CEMI, het gezamenlijke YouTubekanaal van haar en Michiel, bracht in 2022 een eigen kledinglijn uit, later volgden nog een boek en zelfs een film. Ondertussen overstijgt de populariteit van Céline die van CEMI, met haar 44 miljoen abonnees op YouTube tegenover slechts 13,8 miljoen voor hun gezamenlijke kanaal.

Al zag Michiel de bui al lang hangen, blijkt uit ons interview met Céline in 2018: “Op vlak van volgers ben ik naast mijn vriend nog een kleintje, maar stiekem is hij wel bang dat ik hem ooit zal kloppen.” Ter info: het eigen YouTubekanaal van Michiel telde toen… 300.000 abonnees.

Lucratief

Haar snel groeiende populariteit zorgde ervoor dat Céline zich al lang niet meer moet beperken tot voetbalfilmpjes met haar vriend. Dankzij haar vele views en volgers is ze ook welkom bij de grootste voetbalclubs ter wereld.

Een balletje trappen met sterren als Kevin De Bruyne, Erling Haaland en Kylian Mbappé levert een voetbalbeest als Céline ongetwijfeld onvergetelijke momenten op, maar het is ook goed voor haar portemonnee. Zeer goed. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van CDMC Works, de vennootschap van Céline en Michiel.

In het oprichtingsjaar 2020 kon die al een winst van 45.251 euro optekenen, maar dat cijfer explodeerde de voorbije jaren. Een jaar later ging de winst al bijna maal drie, goed voor 124.069 euro in 2021. In 2022 dikte de winst nog maar eens aan tot 170.001 euro. Maar 2023 was pas écht een goed jaar: de vennootschap kon een winst van 529.774 euro noteren.

Wereldwijd verdient slechts een vijftal vrouwelijke profvoetballers meer in één jaar. Niet slecht bekeken, van die spits van de Opex Girls.