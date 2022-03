Roularta neemt gezondheid.be en passionsanté.be over

Roularta Media Group (RMG) neemt 100% van Gezondheid NV over en wordt zo eigenaar van de grootste gezondheidswebsites in België, namelijk gezondheid.be, passionsanté.be en minimi.be.

Samen met de gezondheidswebsite gezondheidsnet.nl (100% RMG) in Nederland en de talrijke gezondheidsrubrieken op de verschillende digitale platformen van RMG in België en Nederland, onder meer knack.be, levif.be, artsenkrant.com/lejournaldumedecin.com, plus.be, plusonline.nl, libelle.be, femmesdaujourdhui.be en flair.be, wordt RMG met deze overname de grootste uitgever van kwaliteitsvolle online-informatie over gezondheid in België en Nederland. Als marktleider kan RMG in zowel België als Nederland een belangrijke partner voor adverteerders uit de gezondheidssector worden.

Gezondheid.be heeft 900.000 unieke bezoekers per maand en telt meer dan 1,5 miljoen maandelijkse pageviews. Meer dan 100.000 lezers zijn geabonneerd op de newsletters van gezondheid.be.

Passionsanté.be, de Franstalige tegenhanger, heeft 700.000 unieke maandelijkse bezoekers en telt meer dan 825.000 maandelijkse pageviews. 56.000 lezers zijn geabonneerd op de newsletters van passionsanté.be.

Minimi.be werd gelanceerd in 2019 en is de referentie voor jonge ouders die alles willen weten over zwangerschap en de eerste jaren van hun kind. Minimi.be heeft 172.000 maandelijkse bezoekers en telt 282.000 maandelijkse pageviews.

Marktleider

Op 29 maart 2022 ondertekenden RMG en de verkopende mediagroepen Mediahuis en Rossel de overeenkomst tot de overdracht van de aandelen van Gezondheid NV. De prijs voor de overname bedraagt 500.000 euro (enterprise value). Van deze transactie wordt al voor 2022 een positieve impact op de resultaten van Roularta Media Group verwacht, aangezien RMG de verwachte omzet (voor 2022 geschat op 600.000 euro) en EBITDA van Gezondheid NV vanaf 1 april in de geconsolideerde cijfers van 2022 opneemt.

Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group: “Met deze transactie wordt RMG de onbetwiste marktleider op het vlak van kwaliteitsvolle online-informatie over gezondheid, niet alleen in België maar ook in Nederland, na de recente overname van gezondheidsnet.nl daar. Bovendien is RMG de uitgever van Plus Gezond, het grootste gezondheidsmagazine in Nederland, en organiseert het jaarlijks de Nationale Gezondheidsbeurs, het op dat vlak grootste evenement in Nederland. Deze overname biedt ons in zowel in België als in Nederland talrijke opportuniteiten op de sterk groeiende advertentiemarkt in de gezondheidszorg.”

Bruno de Cartier, bestuurder Mediahuis NV: “Gezondheid.be, Passionsanté.be en Minimi.be zijn sterke merken die door de consument worden gewaardeerd om hun kwalitatieve, toegankelijke en actuele informatie rond gezondheid in de brede zin van het woord. Mediahuis is blij dat Roularta deze drie gezondheidswebsites voortaan een vaste plek geeft binnen een internationaal kader en hen op die manier een mooi en duurzaam toekomstperspectief biedt.”