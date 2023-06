Nutsbedrijf Fiberklaar gaat glasvezelnetwerk in Kortrijk uitrollen: “Straks ook razendsnel internet in onze stad”

Het Vlaamse nutsbedrijf Fiberklaar, dat in Vlaanderen momenteel een glasvezelnetwerk aanlegt, heeft de uitrol in Kortrijk en deelgemeenten aangekondigd. Inwoners kunnen zich nu aanmelden voor een gratis aansluiting. In totaal zijn 12.816 adressen in en rond Kortrijk aansluitbaar.

Fiberklaar zet zich in om 1,75 miljoen huishoudens in Vlaanderen van een glasvezelaansluiting te voorzien tegen 2028. Na de uitrol in meer dan 80 gemeenten, waaronder Geraardsbergen, Berlare, Erpe-Mere en Zottegem, komt nu ook Kortrijk aan bod. “De komst van het ‘Fiber to the Home’-netwerk betekent razendsnel internet in Kortrijk. Het is essentieel om te beschikken over de connectiviteit van de toekomst, zowel voor onze burgers als voor onze bedrijven. Het open karakter van het netwerk garandeert maximale toegang voor iedereen, en dat is een goede zaak”, benadrukt Wouter Allijns (Team Burgemeester), schepen van Economie, ICT, Energie en Sport.

Onbeperkte providerkeuze

Fiberklaar voert de infrastructuurwerken uit voor glasvezel waarbij het een glasvezelkabel trekt vanuit de wijkcentrale tot in de woning. Zelf biedt het bedrijf géén internetabonnementen aan. De aanleg van glasvezel heeft geen invloed op bestaande aansluitingen of lopende internetabonnementen. “Na de aanleg van glasvezel ben je niet verplicht om meteen over te stappen en een abonnement af te sluiten bij een deelnemende provider. Maar dan ligt het netwerk er wel tegen dat je die sprong wil maken”, legt Rik Missault, CEO van Fiberklaar uit.

Na de aanleg van glasvezel ben je niet verplicht om meteen over te stappen en een abonnement af te sluiten bij een deelnemende provider – Rik Missault, CEO van Fiberklaar

Het open karakter van het netwerk betekent dat verschillende internetproviders, zoals Proximus, Mobile Vikings, Multifiber, RapidXS en edpnet, al diensten aanbieden via het Fiberklaarnetwerk, waaronder internet, digitale televisie, streaming, clouddiensten en gaming. Om te kunnen starten met de werkzaamheden is het vereist dat minstens een op vijf inwoners in het aansluitbare gebied zich vóór 24 juli registreert voor een gratis aansluiting.

Infomomenten

Fiberklaar wil alle Kortrijkzanen optimaal informeren. Het organiseert daarom informatiemomenten. Een fysiek infomoment op maandag 26 juni in OC de Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule. Iedereen is er welkom vanaf 18.30 uur. De presentatie start om 19.00 uur, met na afloop de mogelijkheid tot vraagstelling. Naast het live infomoment, vindt op 4 juli ook een online infosessie plaats, op 4 juli tussen 19.30 uur en 20.15 uur. Ook in Marke (11 juni), Rollegem (14 juni) en Bissegem (27 juni) worden er infomomenten georganiseerd.

Voor meer informatie over Fiberklaar en de uitrol van het glasvezelnetwerk voorziet Fiberklaar meer uitleg op de website www.fiberklaar.be/kortrijk. Daar schrijf je je vooraf ook in voor een infomoment.