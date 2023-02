IT-problemen bij verschillende overheidssites grotendeels opgelost

Kort voor de middag ontstonden er IT-problemen bij verschillende overheidssites. Rond 14.30 uur zijn die grotendeels opgelost, meldt de federale overheidsdienst Bosa. “Er kunnen links en rechts nog problemen zijn, maar over het algemeen lijken de systemen weer stabiel”, zegt woordvoerster Laurence Mortier.

Burgers konden zich moeilijk identificeren via de online overheidstoepassingen en sommige overheidssites waren moeilijk bereikbaar. Er loopt een analyse om de oorzaak te achterhalen, maar er is alvast geen indicatie van een cyberaanval.

Wie gebruik wil maken van diensten zoals MyMinfin, MyPension, eBox, eHealth of de gemeentelijke e-loketten, doet dat via de zogenaamde Federal Authentification Service (FAS). Dat systeem laat toe mensen te authenticeren, zodat ze via eID, Itsme of een digitale sleutel toegang kunnen krijgen tot de beveiligde toepassingen van de overheid. Door de storing van woensdagmiddag waren er met dat FAS-systeem problemen.

Daarnaast waren verschillende overheidswebsites moeilijk of niet bereikbaar. De FOD Bosa lijst onder meer de sites van de overheidsdiensten Financiën, Justitie en Economie op. Wie toch toegang probeert te krijgen, kreeg een foutmelding te zien.