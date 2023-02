Internet- en telefonieproblemen door ongeval en werken aan kerk Sint-Eloois-Winkel

De bewoners van Sint-Eloois-Winkel kunnen nog tot en met volgende week zaterdag internet- of telefonieproblemen ondervinden. Momenteel zijn er renovatiewerken bezig aan de plaatselijke kerk, maar net daar bevinden zich enkele belangrijke antennes. Om de gezondheid van de medewerkers van het aannemersbedrijf dat er aan de slag is te garanderen, liggen die momenteel uit.

Wie momenteel in Sint-Eloois-Winkel iets via zijn of haar smartphone wil downloaden of bellen, zal merken dat dit een pak trager gaat dan normaal.

Gezondheidsredenen

“Momenteel worden er in opdracht van de kerkfabriek voegwerken uitgevoerd aan de kerk. De aannemer is momenteel volop bezig ter hoogte van de antennes die er hangen. Omwille van gezondheidsredenen liggen die momenteel uit. Wanneer je recht voor die antennes komt is dat echt gevaarlijk”, legt coördinator werken, verkeer, facility Tim Lucker uit. De kerkfabriek zat in december al samen met de aannemer en de operatoren. “De operatoren garanderen dat er blijvend bereik zou zijn.”

Afgelopen weekend sloeg het noodlot echter toe. Bij een ongeval in de gemeente knalde een wagen tegen een elektriciteitscabine. De herstellingswerken werden woensdag uitgevoerd waardoor de bewoners niet over internet en vaste telefonie beschikten.

Overbevraagd

“Iedereen greep op dat moment naar zijn of haar gsm waardoor de nabijgelegen zendmast overbevraagd werd en velen een tijdlang niet over internet, telefonie of televisie beschikten.”

Inmiddels is alles in de cabine hersteld, maar de kans is niet onbestaande dat er zich ook nog de komende dagen dergelijke problemen voordien.

Anderhalve week

“Tussen 8 uur ’s morgens en 17.30 uur ’s avonds liggen de antennes aan de kerk in Sint-Eloois-Winkel uit, waardoor er een beroep wordt gedaan op die andere zendmast.”

De aannemer heeft normaal gezien nog anderhalve week werk ter hoogte van de antennes aan de kerk. Verwacht wordt dat tegen volgende week zaterdag alle internet-en telefonieproblemen zeker van de baan zijn.