Ieper, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke ontvangen 500.000 euro subsidies voor digibanken

Naar aanleiding Dag van de Digibank op zaterdag 3 juni maken Ieper, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke bekend dat ze samen 500.000 euro Vlaamse subsidies ontvangen voor de opstart van digibanken, locaties waar inwoners terechtkunnen met hun digitale vragen.

Bij de digibanken kunnen inwoners terecht voor een opleiding of workshop om online mee te kunnen of voor hulp met betrekking tot digitale dienstverlening zoals een premie aanvragen, online bankieren… Coördinator van de Digibanken voor de drie gemeenten, Annelies Soetaert, brengt de noden in beeld en brengt alle vragen naar hardware, vorming en vrijwilligers samen.

Te vaak onbekend

“Met ons zorgnetwerk, de bibliotheek en andere vormingspartners zetten we dagelijks in op het verkleinen van de digitale kloof”, zegt Eva Ryde, schepen van Welzijn van Ieper. “De aanwezige digipunten zijn in Ieper niet nieuw maar nog te vaak onbekend of voldoende bereikbaar. Met het project Digibanken versterken we samen met Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke het bestaande aanbod en maken we het beter bekend. Waar nodig worden bijkomende initiatieven opgezet.”

Digibuddy

“Wie vandaag niet mee is of kan met onze digitale maatschappij, verliest kansen, veel kansen”, pikt schepen Laurent Hoornaert van Langemark-Poelkapelle in. “Zelfs om te solliciteren moet je vandaag overweg kunnen met computer en software. En om iedereen mee te krijgen, is het van belang om te investeren in opleidingen en computers ter beschikking te stellen voor wie dit nodig is. Een vast punt in de bibliotheek en ook het lokaal dienstencentrum zijn voor Langemark-Poelkapelle plaatsen waar men terecht zal kunnen en waar men een digibuddy – een vrijwilliger die inwoners helpt bij digitale problemen – vindt.”

7% gebruikt nooit internet

“Niet iedereen is digitaal helemaal mee. Zo heeft 39% van de Belgische bevolking slechts zwakke digitale vaardigheden en maakt 7% nooit gebruik van het internet. Projecten en initiatieven rond digitale inclusie kunnen digitale uitsluiting helpen voorkomen. Een must, want dat laatste is allesbehalve een goede zaak. Laten we alvast proberen lokaal ons steentje bij te dragen”, vult Joachim Jonckheere, schepen in Zonnebeke aan.

Vrijwilligers gezocht

“Om iedereen mee te krijgen op de digitale trein, willen we binnen het project Digibank inwoners met vragen helpen”, zegt coördinator Annelies Soetaert. “Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die een rol willen opnemen als ‘krachtige digitale helper’. Deel je graag jouw digitale basisvaardigheden met anderen en ben je geïnteresseerd om met inwoners te zoeken naar een antwoord op hun digitale moeilijkheden? Dan ben jij de geknipte persoon om het team van krachtige digitale helpers te vervoegen. Interesse? Je kan je opgeven via mail naar digibank@ieper.be.” (TOGH)