Gemeente Beernem installeert Digipunt in bibliotheek

Sinds kort kan je in de bibliotheek van Beernem terecht in een gloednieuw Digipunt. Met dat project dat door een intergemeentelijke samenwerking wordt uitgerold in de hele regio, wil Digibanken vermijden dat kwetsbare mensen te weinig digitale vaardigheden ontwikkelen.

Op zaterdag 3 juni was het Vlaamse dag van de Digibank. Over de hele regio organiseerden steden en gemeenten initiatieven om burgers digitaal sterker te maken. In Beernem deed het gemeentebestuur dat met de oprichting van een eerste Digipunt. Op die fysieke locatie kunnen inwoners van de gemeente terecht voor digitale dienstverlening. “Het is de bedoeling dat iedereen er gebruik kan maken van een openbare computer met internet. Daarnaast zal een medewerker eventuele vragen kunnen beantwoorden en richten we er een uitleendienst in. Het eerste fysieke Digipunt is elke zaterdag open van 10 tot 12 uur”, vertelt Belle Declercq projectbegeleider Digibanken van Brugge West.

Hulp

Dat de gemeente met zo’n openbaar Digipunt start, is volgens het bestuur broodnodig. “Uit onderzoek blijkt dat 46% van de mensen zwakkere digitale vaardigheden heeft. Door de toegang tot digitale tools langs deze weg laagdrempeliger te maken, moeten we die cijfers kunnen verbeteren. Bij de uitleendienst kan iedereen een laptop of tablet ontlenen om er zelfstandig mee aan de slag te gaan”, vervolgt Belle Declercq.

Het college van burgemeester en schepenen engageert zich ook voor de verdere uitrol van het project. Schepen voor Inclusie Vicky Reynaert (Vooruit) geeft nog mee dat er in het Digipunt later ook nog vormingen en infosessies gegeven zullen worden. “Heel concreet zullen we inwoners kunnen helpen bij onder meer het online aanvragen van een premie, bij het gebruik van de app Smartschool of bij het betalen van een onlinetrein- of -busticket.”

Meerwaarde

Ook voor de bibliotheek is de komst van het Digipunt een meerwaarde. “Het kadert in onze visie om de bibliotheek zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken en het is het sluitstuk van de inspanningen die we leveren in het kader van e-inclusie en mediawijsheid”, besluit Patricia Waerniers, schepen bevoegd voor de bibliotheek (CD&V).