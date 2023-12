Facebook verwijdert pagina van populaire satirische website De Brugse Stem na klacht

De populaire satirische website De Brugse Stem is niet meer te vinden op Facebook. De pagina werd door het bedrijf verwijderd na een klacht van iemand die de snedige humor niet kon smaken. “Mocht dit echter permanent zijn, verliezen we het grote deel van ons publiek en zal het waarschijnlijk niet langer haalbaar zijn om De Brugse Stem voort te zetten”, zucht een van de vrijwilligers achter de website.

De Brugse Stem is een satirische website, die de actualiteit in Brugge op de korrel neemt en onlangs haar vijfde verjaardag mocht vieren. “Met bijna 4.000 volgers in Brugge en een actieve betrokkenheid via shares en discussies, is de website lokaal erg sterk verankerd”, vertelt een van de vrijwilligers, die opereert onder de naam Kenny Dezeugstecker maar bij onze redactie bekend is. “Met enkele recente veelbesproken artikels hebben we duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Dit wijst erop dat de onderwerpen die we aansnijden relevant zijn en dicht bij het hart van de Bruggelingen liggen.”

“Toch lijkt het erop dat niet iedereen gecharmeerd is van onze aanpak. De Facebook-pagina van De Brugse Stem is verwijderd, hoogstwaarschijnlijk naar aanleiding van een formele klacht van een instantie die recent het onderwerp was van een satirisch artikel. Wie en waarom blijft vooralsnog onbekend. We begrijpen dat humor subjectief is en dat niet alles voor iedereen even grappig is. Ons doel was echter nooit om groepen mensen te viseren, schade aan te richten of te kwetsen. We wilden simpelweg het nieuws en de politiek in Brugge ontleden en er een humoristische draai aan geven.”

Wat nu? “Of we onze pagina ooit terugkrijgen is hoogst onzeker. Het blijkt bijzonder moeilijk om verhaal te halen bij Facebook, en rechtstreeks contact is onmogelijk. Mocht dit echter permanent zijn, verliezen we het grote deel van ons publiek en zal het waarschijnlijk niet langer haalbaar zijn om De Brugse Stem voort te zetten. We zullen geen nieuwe pagina aanmaken.”

De website blijft voorlopig wel gewoon online. “We danken onze trouwe volgers voor hun steun in de afgelopen vijf jaar en hopen op een oplossing voor deze onnodige censuur.”