De rijzende ster van Hakim El-Kaddouri: FIFA-analist en commentator:“Ik kon altijd beter denken dan uitvoeren”

Op vrijdag 30 september wordt het EA SPORTS-game FIFA 2023 gelanceerd. Naast miljoenen fans staat ook een in Kortrijk geboren Wevelgemnaar met Marokkaanse roots te trappelen van ongeduld. FIFA-expert Hakim El-Kaddouri (25) is een groeibriljant in de sector. Al enkele jaren hengelen profclubs en -spelers naar zijn diensten. Proximus, Telenet en Sporza vroegen hem als analist en commentator en de Marokkaanse voetbalbond hoopt sinds vorig jaar dat hij het team naar successen stuwt op internationale toernooien. “Het is héél snel gegaan. En het gekke is: ik speel niet eens graag FIFA.”

Wevelgemnaar. 25 jaar jong. IT Business Consultant. Commentator en analist voor Proximus en Sporza. FIFA-strateeg voor het Marokkaanse nationale team: het zouden antwoorden kunnen zijn in De Slimste Mens, op de vraag ‘Wie is Hakim El-Kaddouri?’ Een vraag waarvan het niet eens zo onrealistisch lijkt dat ze gesteld wordt in de populairste quiz van Vlaanderen, want de jonge Belg met Marokkaanse roots is een rijzende ster aan het FIFA-firmament.

“Ik speelde sinds mijn vroege jeugd FIFA”, trapt Hakim een open deur in. “Eerst op de pc, van FIFA ‘98’ tot ‘2006’, later op de PlayStation 2 en de PlayStation 4.” Als tiener liet Hakim het computerspel even links liggen, tot hij in 2015 een vakantiejob beet had in de chocoladefabriek in Marke ‘Beugnies Les Chocolats’.

Eigenlijk, en dat zeg ik niet om te stoefen, komen ze voor een FIFA-event allemaal naar mij, of het nu Proximus, Telenet of Sporza is

“De zoon, Arthur, was een goeie vriend van mij. Hij had me uitgenodigd voor een wedstrijdje. Man, heb ik daar op mijn doos gekregen: 8-0! Ik nam me voor te trainen en nooit meer te verliezen. Op het einde van dat jaar was ik beter dan hem. (lacht) Hakim begon online te spelen onder de nickname ‘Mr. Doorey’. “Ik denk dat ik op den duur wel in de top 30 van Belgische spelers stond. Nu, ik heb nooit de ambitie gehad om een pro te worden. Ik ben het gamen zelfs wat beu. Het is te competitief geworden. Het spel offline heeft zijn voorspelbaarheid, wat het saai maakt. Tegelijk zijn tegenstanders online vaak verbaal agressief. Dat gedoe hoefde voor mij niet meer. Bovendien was en ben ik de persoon die het altijd beter kon bedenken dan uitvoeren.”

De Jong, Grealish en Walker

De ommekeer wordt pas echt ingeluid wanneer Hakim een match volgt van toenmalig Racing Genk-speler Gilles Bernard, die in 2019 meedeed aan de kwalificatievoorrondes van het WK. “Ik volgde zijn match op Youtube én kon hem tegelijk horen via zijn webcam. Hij speelde tegen 16-jarige en had het moeilijk. Scoren uit een hoekschop op FIFA 19 is normaal simpel. Maar het lukte hem niet. Ten einde raad vroeg hij me wat ie moest doen. ‘Eerste bal gooien naar Ruud Gullit, terug koppen op Ronaldo en scoren’, zei ik. Het werkte. Hij moet toen gedacht hebben dat ik niet hélemaal waardeloos was (knipoogt).”

Hakim (rechts) als analist bij Proximus, tijdens de E-Champions League in 2022. © Proximus

Gamende deejays, profvoetballers en zelfs cricketspelers wilden Hakim volgen. “Ook andere FIFA-spelers begonnen me om raad te vragen. Op een gegeven moment zat ik een gamelobby te spelen. Plots kwamen Eloy Room en Luuk De Jong (PSV) de kamer binnen. Ze pochten over de auto’s die ze hadden en moesten gniffelen om mijn Peugeot 206. Nu heb ik toen wel gezegd dat als ze geld over hadden, ze me gerust een nieuwe auto mochten kopen. Maar daar zijn ze niet op ingegaan. (lacht) “Ook met Manchester City-spelers Kyle Walker en Jack Grealish heb ik contact gehad. Via een tussenpersoon was ik hen aangeraden als analist. Hallucinant eigenlijk.”

Nadat Gilles transfereerde naar Lille, mocht Hakim als analist mee naar een toernooi in Parijs. Daar haalde Gilles de halve finales, en ook op de WK-kwalificatieronde in Berlijn gooide het duo hoge ogen. “Het was nooit de bedoeling geweest om zo’n toernooien bij te wonen. Ik was hier per ongeluk ingerold, maar ik dacht: waarom niet? EA (Electronic Arts, red.) vloog ons over. Ik ging trouwens niet alleen mee als analist, maar ook als vriend, wat me speelruimte gaf. We verloren op de WK-kwalificatieronde van een Fransman, top 5 in de wereld. Een geweldige ervaring.”

Sporza Summer Cup

Ondertussen stijgt de aandacht voor professionele toernooien van games als Call of Duty, League of Legends of Fortnite, met steeds meer fans die de wedstrijden live volgen. FIFA is dan weer een geval apart, omwille van de link naar de fysieke competities. Profclubs als Barcelona, Real Madrid en PSG investeren in het wereldje en ook Belgische profclubs springen op de trein, net als de media. “In 2019 stonden de finales van de E-Pro League van Proximus op het programma. Op het laatste moment verving ik er een analist. Ze waren tevreden en ik mocht meermaals terugkeren.”

Hakim begeleidt ook professionel FIFA-spelers. © gf

Hakims succes ontging ook de Vlaamse openbare omroep niet. In 2021 organiseert Sporza een eerste keer de Sporza Summer Cup en Christmas Cup. Hakim is geïnviteerd als analist en commentator.

“We zijn maar met een twee- à drietal mensen in België die dit doen. Michaël Van Der Heyden zit bij de Belgische voetbalbond en Arne Michielsen werkte een tijdje aan het E-Sports project Beerschot. Maar eigenlijk, en dat zeg ik niet om te stoefen, komen ze voor een FIFA-event allemaal naar mij, of het nu Proximus, Telenet of Sporza is.”

Bijberoep

Hakim timmert aan zijn FIFA-carrière op verlofdagen en in weekends. Hij oefent zijn hobby uit in bijberoep. “Ik zou het nu al als hoofdberoep kunnen doen. Maar ik heb graag zekerheid, en een freelancejob geeft me dat niet.”

Hakim (links) is sinds vorig jaar aangesloten bij de Marokkaanse nationale bond. © gf

Toch neemt Hakim nog steeds nieuwe jobs aan. “De FRMJE, de Marokkaanse E-sportbond, zocht in 2021 spelers met een Marokkaans paspoort in het buitenland om het nationale team te versterken. Kinane Al-Nabhani, een speler uit de Brusselse rand die voor Gent speelde, werd geselecteerd. Hij vroeg of ik erbij mocht. Een hele eer. Helaas had ik corona toen de bootcamp met de spelers doorging, en ik kon geen twee weken verlof nemen tijdens de WK-kwalificatie in Abu Dhabi, waar alle landen uit het Midden-Oosten en Afrika aan meededen. Maar ik hielp het team van thuis uit. We stootten door!”

Wat de toekomst brengt voor Hakim, is hij niet zeker. “Ik blijf selecteren in mijn projecten. Commentaar geven, eindredactie: wie weet wat er op me afkomt. Op korte termijn kijk ik uiteraard uit naar FIFA 23, dat op vrijdag 30 september gereleased wordt.”