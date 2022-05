Clément Rosseel (33) verovert het internet met geinige filmpjes over Komen-Waasten

Van de schoolbanken in Mesen tot in Afrika, van de universiteit tot in het ziekenhuis om dan uiteindelijk terug in Komen terecht te komen. Clément Rosseel (33) verovert het internet met zijn geinige filmpjes die iedereen Komen-Waasten doet herontdekken.

“Ik wilde eigenlijk archeoloog worden maar toen maakte ik kennis met het studentenleven en alle feestjes die erbij horen!” Clément blikt terug op een merkwaardig parcours dat hem bracht tot wie hij vandaag de dag is: een lokaal icoon.

“Uiteindelijk kreeg ik te maken met het feestje te veel en mocht ik mijn droom, om de volgende Indiana Jones te worden, compleet opbergen. Toch vond ik al snel mijn gading in studies communicatie en zonder dat ik het zelf wist werd toen het zaadje geplant dat me zou brengen tot het hier en nu.”

Bewogen leven

De dertiger kende een bewogen leven waar hij zowel extreme hoogtes als laagtes heeft gekend. “Ik woonde een tijdlang in Afrika maar keerde dan uiteindelijk toch terug naar België”, gaat hij zijn levensverhaal verder.

“Ik ging er aan de slag bij het stadsbestuur van Chatelet maar raakte betrokken in een ernstig verkeersongeval. Het scheelde niet veel of ik was er niet meer geweest. Hoewel ik lichamelijk kon recupereren bleef het mentaal erg zwaar voor mij en ik zakte af in een diepe duisternis.”

“Het was duidelijk dat ik terug richting Komen moest trekken, dicht bij mijn familie, om zo verder te werken aan mijn gezondheid. Vreemd genoeg zijn het de filmpjes die me er terug bovenop hebben gebracht.”

Banale dingen

Met een smartphone in de hand begon Clément door zijn gemeente te trekken en filmde hij, op het eerste zicht banale dingen. “Er zijn zoveel plekken en dingen te ontdekken in onze gemeente, zaken die zelfs de meest doorwinterde Komenaar niet meer kent.” klinkt het.

“Via mijn video’s, die op zich erg eenvoudig zijn, laat ik iedereen opnieuw kennis maken met de meest unieke gemeente van het land. Komenaars herontdekken hun thuishaven, mensen van buitenaf leren een plaats kennen waarvan ze het bestaan niet afwisten. Het is allemaal erg laagdrempelig waardoor het mensen uitnodigt.”

In geen tijd veroverde Clément het internet met een boodschap die erg besmettelijk lijkt. “Stiekem hoopte ik dat ik anderen ook zou aanzetten om net hetzelfde te gaan doen en dat blijkt te werken”, sluit hij af. “Ik kreeg ondertussen al berichten uit Comines-France en zelfs Menen om mijn concept daar te gaan tonen. Laat ons hopen dat er nog meer zullen volgen.”