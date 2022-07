Céline en Michiel overschrijden kaap van 1 miljoen abonnees op YouTube

Vloggers Céline Dept en Michiel Callebaut – ook bekend als CEMI – hebben als eersten in Vlaanderen de kaap van 1 miljoen abonnees op YouTube overschreden. “Mensen blij maken met onze video’s is waarom we begonnen zijn”, reageren ze.

Sinds 2018 delen Céline en Michiel al hun avonturen op YouTube. Al lange tijd weten ze dagelijks heel wat fans te boeien met dansvideo’s, gekke voetbalchallenges, zwembadbelevenissen en allerlei grappen.

Nu bereikten ze een nieuwe mijlpaal: het vrolijke duo, ook bekend als ‘CEMI’, heeft nu meer dan 1 miljoen abonnees op hun YouTube-kanaal. “We zijn super blij met dit nieuws en bedanken iedereen die ons volgt. Mensen blij maken met onze video’s is waarom we begonnen zijn. Dankzij YouTube kunnen we onze creativiteit kwijt.”

Céline Dept heeft wat te vieren: 1 miljoen abonnees op YouTube. © Instagram

Met de 1 miljoen abonnees zijn Céline en Michiel ook het allereerste YouTube-kanaal in Vlaanderen dat mag pronken met de gouden Play Button. “Deze award is een beloning voor al het harde werk. Ze werken met hart en ziel aan hun video’s. Het zijn creatievelingen zoals Céline en Michiel die van YouTube maken wat het is: een platform dat iedereen een stem geeft en waar je de wereld kan ontdekken”, zegt Michiel Sallaets, communicatieverantwoordelijke van YouTube.

Céline en Michiel posten elke week een of meerdere video’s op hun kanaal. Filmpjes die meer dan 300.000 tot 400.000 views halen zijn geen uitzondering meer. Het duo heeft ook een eigen kledinglijn. Ze zouden ook een eigen attractie krijgen in Plopsaland, maar na protest trok het pretpark die beslissing in.