“Het zal pure fictie zijn”: Jo Lernout niet geraadpleegd voor film over Lernout & Hauspie

Jo Lernout, samen met Pol Hauspie oprichter van het voormalige spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie, stelt dat hij niet gecontacteerd werd over de plannen voor ‘Dust’, een film die gebaseerd is op het wedervaren van L&H. “Doodjammer”, zucht Lernout. “Zo zal er opnieuw een verkeerd beeld de wereld ingestuurd worden.”

Jo Lernout stond in de jaren negentig, samen met Pol Hauspie, aan de wieg en het roer van een spraaktechnologiebedrijf dat op internationaal niveau bijzonder hoge ogen gooide. Vanuit Ieper, waar het in 1999 het nieuwe hoofdkwartier Flanders Language Valley in gebruik nam, waren de West-Vlamingen van plan om de wereld in sneltempo met spraakherkenning vertrouwd te maken.

In 2001 moest het duo echter de boeken neerleggen: Lernout & Hauspie was failliet nadat onderzoek van The Wall Straat Journal uitwees dat het via spookbedrijven en boekhoudkundige onregelmatigheden de aandelenkoers liet stijgen. In december 2021, twintig jaar na het faillissement, legde het Gentse hof van beroep een schadevergoeding van liefst 655 miljoen euro op, verdeeld over 4.336 burgerlijke partijen.

Opnames in Heuvelland

Eind vorige maand raakte bekend dat Dust, een film die geïnspireerd is door het verhaal van L&H, effectief in stelling staat. Anke Blondé, die eerder al de West-Vlaamse politieserie Juliet in handen nam, tekent voor de regie en de opnames zouden wellicht nog deze week van start gaan. Onder andere Heuvelland vormt het decor.

“Ik vind het bizar. Als de film over ons en ons bedrijf gaat, waarom dan niet even komen praten?”

Maar Jo Lernout werd niet geraadpleegd in aanloop naar de film. “Ik heb het nieuws over Dust zelfs via de media moeten vernemen”, zegt de 76-jarige man, die met zijn partner Annie (51) en hun dochter Stephanie (12) in Elverdinge woont.

“Dat vind ik doodjammer, want zo zal er opnieuw een compleet verkeerd beeld over Lernout & Hauspie de wereld ingestuurd worden. Dust zal niet meer dan pure fictie zijn. En dat vind ik bizar. Als de film over ons en ons bedrijf gaat, waarom dan niet even komen praten?”

Podcast

De rise and fall van Lernout & Hauspie behoort tot het collectieve geheugen van Vlaanderen. “Maar de volledige waarheid is nooit verteld. Een deel werd in de media overbelicht, maar ik vrees dat Dust het niet zal hebben over de echte reden van de ondergang en wie daar achter zat.”

Pol Hauspie en Jo Lernout tijdens het L&H-proces in Gent. © Ronny Neirinck

“Ik heb met Aan de rand van de afgrond daar een boek over geschreven. Ik kan de makers alleen maar aanraden om die nog even grondig te lezen. En met Het verhaal van Jo Lernoutbestaat ook een vierdelige podcastreeks (van de hand van Lennart Creël, red.) waar ik geen enkel taboe uit de weg ga. Dáár vind je wel de waarheid. Of dat straks in de bioscoop ook zo zal zijn, durf ik te betwijfelen.”

“Misschien kan die film een katalysator zijn om een degelijke documentaire over L&H te maken. Daar zou ik heel graag aan meewerken”

De voorbije jaren werd Lernout door een drietal producers benaderd om het L&H-verhaal in een docureeks te gieten, maar door gebrek aan fondsen konden die plannen vooralsnog niet concreet gemaakt worden. “Het klinkt misschien raar, maar misschien kan die film daar een katalysator voor zijn. Aan een dergelijk project wil ik heel graag meewerken.”

Hologramtechnologie

Met Jo Lernout zelf gaat het opnieuw goed. Hij is volop bezig om met Bots R Here zijn stempel in de techwereld te drukken. “We willen de wereld van hologramtechnologie en robotica tastbaar én gebruiksvriendelijk maken”, legt hij uit. “Sinds september vorig jaar hebben we in hartje Ieper een showroom en de aanvragen stromen binnen. Dit project heeft alle troeven om tot een succes uit te groeien.”

“Ik wil opnieuw iets opbouwen. Als Bots R Here een schot in de roos wordt, waar ik overigens zeker van ben, wil ik zo ook een deel van de schadevergoeding van L&H betalen. Mijn verleden draag ik elke dag met me mee, het weegt zelfs op me. Daarom grijp ik deze kans met beide handen.”