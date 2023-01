Help, onze krant is gekaapt!

De Krant van West-Vlaanderen is gekaapt. Studenten Journalistiek van de West-Vlaamse hogeschool Howest hebben onze redactie overgenomen en maken deze week de krant. Het resultaat vind je vrijdag in de krantenwinkel.

Niet schrikken als je vrijdag je favoriete krant openslaat, want die ziet er deze week helemaal anders uit dan gewoonlijk. Hoe dat komt? Onze krant is… gekaapt.

“We hebben de redactie van De Krant van West-Vlaanderen een week opgesloten in de commandobunker onder de Kemmelberg en de boel hier overgenomen. En wij, dat zijn de journalisten van morgen. Of beter: de studenten Journalistiek van Howest”, klinkt het in een mededeling van Hannelore Spileers, die de leiding – voor even – overnam van hoofdredacteur Bart Casteleyn.

Met hun ‘krant van de toekomst’ willen de studenten laten zien dat het nog niet allemaal ‘naar de wuppe’ is. Dat doen ze onder meer met een exclusieve enquête onder jongeren, een te gek interview met hun voorbeeld Lies Vandenberghe en een bijzondere reportagereeks waarin ze 23 ‘minsen’ voorstellen.