Franse filmopnames in de binnenstad van Brugge aan de gang

In de Brugse binnenstad vinden de komende dagen opnames voor een grote Franse film plaats. Het gaat om de verfilming van het Franse jeugdboek ‘Les 3 Vengeances de Maître Poutifard’ van schrijver Jean-Claude Mourlevat. De film, een tragikomedie met Christian Clavier en Isabelle Nanty in de hoofdrollen, zou in oktober 2023 in de zalen moeten komen.

De opnames van ‘Les 3 Vengeances de Maître Poutifard , die via UGC Distributions in oktober 2023 in de zalen komt, vinden momenteel plaats op en rond de Peerdenbrug langs de Groenerei in Brugge. “Daar vinden de buitenopnames van enkele scènes plaats”, vertelt Loes Maveau, coördinator van de City Film Office van de stad Brugge. “De film vertelt het verhaal van een gepensioneerde leerkracht die besluit zijn oud-leerlingen te laten boeten voor hun jarenlang getreiter en pesterijen. De scène in Brugge toont een verhuizing, waarbij het personage van de ene naar de andere kant van de brug trekt.”

“Brugge komt zeer zichtbaar in beeld. Ook al zal niet vermeld worden, is het meteen duidelijk dat het over onze stad gaat. Vandaar dat we besloten om als stad onze volle steun te verlenen. Ook al omdat de Franse markt voor ons heel belangrijk is én het ons de komende dagen maar liefst 350 overnachtingen bezorgt. Het is dus allesbehalve een kleine film.”