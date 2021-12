Facebook verwijdert account comedian Han Solo na gecontesteerde Sinterklaas-video’s: “Ik overweeg juridische stappen”

Han Solo, in het echte leven bekend als Han Coucke, is niet te spreken over het feit dat het sociaalnetwerkplatform Facebook zijn persoonlijke en professionele account verwijderde. Dat gebeurde na enkele filmpjes van de man waarin hij gestalte geeft aan de genderfluïde Sint Sonja, terwijl Zwarte Piet er Taliban Piet heet. “Dit is je reinste censuur”, reageert hij.

Han Coucke (46) verdiende in de comedywereld al ruimschoots zijn strepen. Zijn alter ego Han Solo is een certitude binnen het wereldje en de man staat niet verlegen om een stunt. Nu wilde hij tijdens de Sinterklaas-periode met iets origineels uitpakken. “Zo kreeg ik het idee om de traditionele Sint en Piet te vervangen door de genderfluïde Sint Sonja en diens assistent Taliban Piet.”

De voorbije dagen verschenen twaalf filmpjes op zijn Facebookkanalen, maar die werden nu – samen met Hans persoonlijke en professionele account offline gehaald. Daar had hij om en bij de 50.000 volgers op. “Ik kreeg te horen dat de filmpjes ongepast zijn”, zucht Han. “Iets wat ik echt niet kan begrijpen, want ik wil gewoon een glimlach bij de mensen toveren. Ik kreeg de voorbije weken een pak positieve reacties op Sint Sonja, ook vanuit de LGBTQ+-gemeenschap. Dit hele verhaal brengt me echt van mijn melk.”

Uit de context gerukt

Sinds de accounts geblokkeerd zijn, probeert de comedian Facebook te bereiken. “Zonder resultaat. Ik stoot gewoon op een muur. En dit in een periode waarin de theaters weer op slot moeten en de coronacrisis er in mijn sector keihard op inhakt. Dit komt aan, want mijn sociale media waren dé manier om mijn projecten aandacht te schenken.”

Han Coucke is er zich evenwel van bewust dat niet iedereen zijn humor even fijn vindt, “maar ik kreeg vooraf geen enkele waarschuwing”, zegt hij. “Dat een bedrijf met één druk op de knop alles kan verwijderen, daar moeten we ongerust over zijn. En niet enkel het Sint Sonja-materiaal is verdwenen, ook mijn andere filmpjes en content zijn gaan vliegen.”

Facebook speelt voor rechter, vindt hij. “Op deze manier wordt comedy bedreigd, want er wordt gewoon niet naar de context gekeken. Als ik geen antwoord ontvang, overweeg ik zelfs juridische stappen.”

Facebook Benelux stelt dat Han Coucke, net als iedereen, een beslissing van het sociale netwerkbedrijf kan aanvechten en belooft een onderzoek.

Han Coucke plaatste alles filmpjes ondertussen op zijn YouTube-kanaal. Bekijk hieronder enkele van de Sint Sonja-video’s



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.